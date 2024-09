Un restaurante en el espacio ofrece cenas románticas a partir del 2025.

La agencia parisina ApoteoSurprise, especializada en propuestas de matrimonio únicas, ha lanzado un nuevo servicio que permitirá a los románticos del futuro pedir la mano de su amada a 35 km de altitud.











Al llegar al puerto espacial, un piloto recibirá a la pareja y los invitará a abordar una cápsula espacial esférica y futurista equipada con todas las comodidades y tecnología de punta. En el centro de la cabina, una mesa estará elegantemente dispuesta, al estilo de los restaurantes parisinos más exclusivos.







Los enamorados conocerán a StellarEmbrace, el robot que ApoteoSurprise ha desarrollado en colaboración con una startup británica. Dotado de inteligencia artificial, el robot se adaptará a las emociones y deseos de la pareja, ofreciendo una interacción única. Desde el primer momento, StellarEmbrace llamará a la joven por su nombre y le entregará un ramo de rosas, anunciándole que la espera una cena gastronómica en el espacio.











Impulsada por un globo estratosférico inflado con helio, la cápsula presurizada iniciará un ascenso de dos horas, ofreciendo vistas impresionantes de 360 grados de nuestro planeta a través de sus enormes ventanales.







A una altitud de 35 kilómetros, el módulo espacial sobrevolará el 99% de la atmósfera, permitiendo a la pareja contemplar la curvatura de la Tierra, su halo azulado y la oscuridad del espacio. Al igual que solo 600 astronautas antes que ellos, los enamorados experimentarán el "overview effect", una sensación cognitiva que transformará su percepción del mundo y los conectará con toda la humanidad.







La pareja se sentará a la mesa y, durante tres horas, el robot les servirá una cena gastronómica de cinco platos, acompañada de los más selectos vinos y champán, preparada especialmente para la ocasión por un célebre chef francés con dos estrellas Michelin. Una cuidada selección musical acompañará la experiencia culinaria, con canciones emblemáticas como "Space Oddity" de David Bowie, "Across the Universe" de The Beatles y "Walking on the Moon" de The Police.







Justo antes del postre, StellarEmbrace interrumpirá la degustación con un toque de humor para recordarle al pretendiente que ha olvidado algo importante. El robot le entregará un cofre luminoso que se abrirá con un código secreto. El hombre recordará el código y lo ingresará. El cofre se abrirá, revelando un lujoso estuche con un anillo de compromiso. El pretendiente entonces pedirá la mano de su amada, sellando su amor en la eternidad del espacio.