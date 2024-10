La primera edición del Italia Media Art Festival se presenta en la Maker Faire Roma 2024

Además, se proyectarán los videos seleccionados a través de la convocatoria realizada con la colaboración de “ Rome Art Week RAW ”: “La morfología de la soledad” de Oltsen Gripshi (Durres, Albania), “Bird of Prey” de Fran Orallo (Glasgow, Escocia), “Unnatural - Of Humus and Artifact” de Sandrine Deumier (Francia), “CreAItion. A Human-Machine Lovestory” de Kenneth Russo (Girona, España), “Spiritual AI” de Silvia De Gennaro (Roma, Italia) y “Creatore” de Mariia Plekhova (Roma, Italia).