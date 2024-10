La violinista Gabriela Lara asume importante reto con la Orquesta Sinfónica de Milwaukee

Orgullo de Barquisimeto se convierte en una de las mujeres venezolanas de mayor proyección internacional en el mundo sinfónico

Prensa. RP Comunicaciones

La violinista venezolana Gabriela Lara, sigue dando pasos firmes en su carrera internacional y acaba de comenzar su primera temporada como integrante de la Orquesta Sinfónica de Milwaukee, una de las agrupaciones más consolidadas de EEUU en la actualidad, cuya directiva ha quedado gratamente sorprendida con el trabajo de esta joven larense. Formada inicialmente en el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo y en El Sistema Nacional de Orquestas, esta virtuosa de la música académica también ha venido tocando con orquestas de los estados de Illinois y Nueva York; además ha ganado importantes competencias de violín, convirtiéndose en la intérprete de dicho instrumento nacida en Venezuela de mayor éxito internacional en la actualidad.









“Haber ingresado a la Orquesta Sinfónica de Milwaukee es uno de los mayores pasos que he dado en mi carrera. Considero que pertenecer a una orquesta profesional en Estados Unidos es un privilegio que no muchos obtienen y definitivamente llevará mi carrera a otro nivel. Estoy muy emocionada de comenzar esta nueva etapa, principalmente por conocer a todos los directores, artistas y programas musicales que tenemos durante el año y trabajar con increíbles colegas. Comencé hace pocos días y puedo decir que he recibido una de las mejores bienvenidas que he tenido por parte de una orquesta”, expresó Gabriela Lara.









Para entrar a una orquesta de tanta tradición y prestigio, que busca ascender en EEUU, no fue sencillo y la joven larense tuvo que pasar distintas pruebas, superando a varios violinistas tanto estadounidenses, como provenientes de otros países: “Actualmente estoy en mi primer año de prueba con la Orquesta Sinfónica de Milwaukee y soy parte de la fila de los segundos violines. Para este proceso tuve que presentar una audición a mediados del año pasado donde pasé tres pruebas, preliminares, semifinales, finales y una superfinal, donde el número de participantes se reduce cada vez y tocas frente a un jurado detrás de cortina. Implicó mucho esfuerzo y sacrificio, así como horas de ensayo y estudio”.









En los últimos dos años Gabriela Lara estuvo activa en diferentes orquestas cerca de la región del estado de Illinois como la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Orquesta Civic de Chicago, la Orquesta Filarmónica de Illinois, la Orquesta de Cámara de Música Barroca y en los veranos con la Orquesta Sinfónica de Grant Park y la Orquesta Sinfónica de Chautauqua en el estado de Nueva York.









Con todo y los éxitos que ha alcanzado en Norteamérica, la joven no olvida a su país natal y añora el volver a tocar con las orquestas venezolanas: “siempre me ha gustado y he admirado la pasión que tenemos los músicos venezolanos, especialmente por la orquesta. Aunque la preparación es mucho más rigurosa, el sentido de familia es mucho más grande que el de cualquier otra orquesta que no sea de Venezuela. Creo que puedo hablar por muchos de nosotros cuando digo que, en nuestro país, no solo tocamos la música, también la sentimos y todos dan el 100% en cada concierto. ¡Me encantaría volver a tocar en una orquesta en Venezuela!”









También fue la ganadora de diferentes premios en certámenes de violín entre ellas la Competencia de Concierto 2019 de Roosevelt University donde obtuvo el sitial de honor; igualmente se llevó el primer lugar en la Competencia Internacional de Violín Frank Preuss y por último, la Competencia de Conciertos de Sphinx, donde consiguió el segundo lugar, así como el reconocimiento de la más votada por la audiencia.









Vale recordar que Gabriela se formó en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en la ciudad de Barquisimeto. Ha sido miembro de la Academia Latinoamericana de Violín bajo la tutela del Dr. Francisco Diaz. En 2012, fue seleccionada para seguir sus estudios musicales en la sede de la Academia en Caracas siendo alumna del Maestro José Francisco del Castillo. Participó en el Festival de Violín 2013 como solista con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar dirigida por Gustavo Dudamel, fue solista en varias ocasiones de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Lara y también con la Orquesta Sinfónica de Caracas.