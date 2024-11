EQS Música presenta "Bachata Navideña" un álbum con un repertorio está lleno de emociones y ritmos festivos

Una reinvención de la bachata en las festividades más importantes del año en un álbum emotivo y lleno de alegría.

EQS Música lanza un álbum de Bachata Navideña titulado con el mismo nombre, un proyecto que promete revolucionar las celebraciones de fin de año con una fusión única de ritmos latinos y el espíritu de la Navidad. El álbum destaca por su enfoque innovador, convirtiendo la música tradicional de bachata en un homenaje a las festividades más importantes del año, este álbum es producido por DerekVinci y SandroNYC.

https://open.spotify.com/intl- es/album/ 54PYKozmRgA8ehjoW8TzAU

EQS Música ha demostrado su liderazgo en la industria musical, consolidándose este año como la discográfica más influyente en toda América y parte de Europa. Junto con Parkeast Music, ambas compañías reúnen a un grupo de talentosos artistas para ofrecer una experiencia musical sin precedentes que busca llevar alegría y espíritu navideño a cada rincón.

El álbum incluye una mezcla de canciones originales y versiones de clásicos navideños, cada una con el toque especial de la bachata que promete hacer vibrar corazones. Entre los destacados se encuentran colaboraciones con reconocidos artistas como Tony Lozano, Mr. Don, Ronny Mercedes, Vinny Rivera, Johandy, Jhonny Evidence y Ralphy Dreamz, todos bajo la producción del talentoso DerekVinci y SandroN YC.

1. Esta Navidad Ronny Mercedes X DerekVinci

2. Diciembre Duele Tony Lozano X Dama X DerekVinci

3. Navidad y un Café Mr. Don X DerekVinci

4. Last Christmas (bachata version) Ronny Mercedes X DerekVinci

5. Navidad Con Ella Jhonny Evidence X DerekVinci

6. Llega Navidad (bachata version) Johandy x DerekVinci

7. All I Want For Christmas(bachata version) Vinny Rivera X DerekVinci

8. Lejos Navidad Jhonny Evidence X DerekVinci

9. Cada Navidad Vinny Rivera X Derekvinci

10. Have Yourself a Merry Little Christmas (bachata Version) Vinny Rivera X DerekVinci

11. Navidad Sin Ti Ralphy Dreamz X DerekVinci X SandroNYC

12. Feliz Navidad (bachata version) Ralphy Dreamz X DerekVinci X SandroNYC

13. Navidad Sin Mi Madre Ralphy Dreamz X DerekVinci X SandroNYC

Sobre EQS Música y Parkeast Music

EQS Música ha logrado un éxito significativo en el mercado musical, destacándose como la discográfica líder en la promoción y difusión de talentos emergentes y establecidos. Con una sólida presencia en América y Europa, se ha posicionado como una plataforma esencial para artistas que buscan proyectar su música a nivel global.

Por su parte, Parkeast Music ha sido un aliado estratégico, conocido por su capacidad de unir a artistas y productores en proyectos creativos que redefinen la música contemporánea. Esta colaboración con EQS Música refleja su compromiso compartido de expandir los límites de la bachata y crear nuevas experiencias musicales para el público.

Este álbum de bachata navideña es el resultado de una unión especial que celebra la tradición y la innovación, llevando el espíritu festivo a otro nivel con un toque latino que no dejará indiferente a nadie.

Para más información sobre el álbum y los próximos lanzamientos, visita las páginas oficiales de EQS Música y Parkeast Music.