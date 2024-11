LIMITLESS lanza nuevo single “On The Road” ¡Libertad en la Carretera!

Prensa. Trascendencia PR.

La banda de hard rock Limitless vuelve a la carga con el lanzamiento de su más reciente sencillo “On The Road”, un tema cargado de potencia y espíritu rebelde que captura la esencia de la vida sobre dos ruedas. Esta pieza sigue el camino hacia su próximo álbum de estudio: Last Train, una producción que promete consolidar a la banda como uno de los exponentes más destacados en Latinoamérica.





Con “On The Road”, Limitless celebra el estilo de vida motociclista y de la libertad que emana de recorrer largos caminos sin ataduras. Inspirada en la adrenalina del desierto, la camaradería entre viajeros y el simbolismo de la carretera como un espacio de auto exploración, la banda ha logrado encapsular en este sencillo la pasión y la intensidad de quienes abrazan la aventura como forma de vida.





El single es el cuarto adelanto de su esperado Last Train, que ya sorprendió con su primer corte promocional del mismo nombre, pieza que fue lanzada en junio de 2024 acompañada de un genial videoclip. Formados en 2019, conforman Limitless: Sebastián “Tyger” en la guitarra, César Reyes en la batería y el venezolano Luis Kooper, quien combina las funciones de bajista y vocalista.





“On The Road” ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube y Tidal. Los seguidores de Limitless pueden mantenerse al tanto de todas las novedades de la banda a través de su sitio web oficial limitlessband.cl y sus redes sociales, donde comparten contenido exclusivo y actualizaciones sobre su próxima producción.