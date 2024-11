PillCam: La cápsula endoscópica para diagnósticos acertados en el intestino delgado

Esta novedosa tecnología que llega al país a través de la empresa Hospitalar, contiene una pequeña cámara que toma imágenes mientras se desplaza por el sistema digestivo.





Prensa. Leonisia Cusati





Cuando un paciente presenta un sangrado continuo gastrointestinal, anemia por deficiencia de hierro y tumores, cuyas lesiones no se pueden localizar a través de los estudios convencionales, como una colono o endoscopia debido a su longitud, el especialista puede recurrir al PillCam, un equipo tecnológico que le permite llegar al intestino delgado o al colon para lograr un diagnóstico acertado.





Esta herramienta, traída al país por la empresa de equipos médicos Hospitalar, consiste en una técnica endoscópica que se realiza por medio de una cápsula que ingiere el paciente para lograr la visualización del interior del tracto gastrointestinal.





La doctora Carla Días, gastroenterólogo-endoscopista y expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, precisó que el tamaño de la cápsula PillCam es un poco más grande que un antibiótico o analgésico. Mide aproximadamente 2,1 centímetros y pesa 3 gramos. “La cápsula endoscópica contiene una pequeña cámara que toma miles de imágenes mientras se desplaza por el sistema digestivo; las mismas son transmitidas a un dispositivo de grabación externo, para diagnosticar patologías gastrointestinales”.





Comenta que, anteriormente, no se podía visualizar por completo el intestino delgado con otras técnicas endoscópicas, lo cual impedía hallar tumores de difícil acceso, entre otras afecciones, y cuando el paciente acudía a emergencia ya estaba en etapas avanzadas. Al finalizar el estudio de la PillCam, las imágenes son descargadas en un ordenador con un software especializado a fin de que el experto en el área pueda evaluar el estudio.





“Es una herramienta innovadora y no invasiva que viene a revolucionar el diagnóstico de las patologías del tracto gastrointestinal. No requiere anestesia ni endoscopios. Está diseñada con materiales biocompatibles (material plástico ligero y resistente, no irritante), que permiten un funcionamiento seguro y efectivo dentro del cuerpo humano, e identifica lesiones pequeñas que podrían pasar desapercibidas con otras pruebas”, aclaró.





¿Cómo ingerir la cápsula?

El paciente debe estar en ayunas de 8 horas, con una preparación previa con 2 litros de polietilglicol (laxante). Luego, toma la cápsula como cualquier pastilla, con un vaso de agua. Una vez ingerida, comienza el estudio que puede durar 8 horas, tiempo durante el cual, la persona puede realizar sus actividades cotidianas, para después volver al consultorio y retirarle el cinturón y el equipo donde se recopilan las fotografías tomadas.





Una vez concluido el estudio y en un lapso de 24 a 48 horas, dependiendo del tránsito intestinal del paciente, expulsa la cápsula al momento de defecar. Si esto no sucede así, en un tiempo de 15 días, puede ser retirada a través de una enteroscopia.





La Cápsula Endoscópica ha optimizado la detección de enfermedades del intestino delgado; de allí la importancia de educar a los especialistas. “Un médico puede realizar de 5 a 10 cápsulas en promedio al mes, pero también puede variar mucho la cantidad, porque las patologías del intestino delgado no son tan frecuentes como una gastritis o una úlcera. Pero, dentro del porcentaje de las hemorragias del intestino es muy recurrente. Podemos decir que el 20% de las consultas son por patologías del intestino medio”, precisó la Dra. Días.





El examen puede realizarse a cualquier edad. “Hoy en día hay experiencias con niños de 10 meses hasta personas mayores. Cuando no pueden tragar la cápsula directamente, se coloca con un introductor especial vía endoscópica”, señaló la especialista.





También está indicado en caso de enfermedad de Crohn, o inflamación del tracto digestivo, que puede producir dolor abdominal, diarrea grave, cansancio, pérdida de peso y malnutrición. Igualmente, para tumores de intestino delgado, anomalías radiológicas, pacientes con enfermedad celíaca complicada y síndromes de poliposis hereditarios.





Una herramienta tecnológica clave para lo gastroenterólogos

PillCam fue creada por Gavriel Iddan y Eitan Scapa, en 1997; cuatro años más tarde, obtuvo la certificación por parte de la FDA. Desde el 2024, está en Venezuela, gracias a la empresa Hospitalar, representante oficial de la empresa Medtronic, reconocida a nivel mundial por sus innovaciones médicas y aporte a la ciencia.





“Hospitalar se caracteriza por traer al país tecnología de punta para mejorar la salud del paciente venezolano y aportar calidad a los médicos, al ofrecer exámenes diagnósticos más completos”, explicó María Carolina Ramón, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Hospitalar. Justamente, PillCam ha venido ganando afectos a nivel mundial por lo completo de su estudio y excelencia en sus resultados.





Conscientes de la importancia de esta tecnología, “Hemos iniciado planes de educación continua para capacitar a 30 médicos venezolanos en el uso de esta herramienta, con la idea de que puedan realizar estudios mucho más completos del intestino ya que lo cubre al 100%, obteniendo imágenes en alta definición de todo el tracto”, finalizó Ma. Carolina Ramón.





