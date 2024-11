Sonata Arctica regresa a Venezuela para promocionar su nueva y aclamada producción discográfica

Prensa. Comegato Presenta / TuEvento.

La banda finlandesa de power metal, Sonata Arctica, vuelve a Venezuela como parte de la gira que promociona su última producción discográfica “Clear Cold Beyond”, con una única presentación el lunes 21 de abril de 2025 en el Centro de Eventos Tamanaco, Caracas. Este concierto que promete hacer historia, es una producción conjunta entre Comegato Presenta y TuEvento. Se trata de la segunda visita de esta agrupación nórdica, luego de aquel memorable show del año 2010, cuando llenaron el aforo del Anfiteatro del Centro Sambil de Caracas, en el que prometieron regresar.





“El público venezolano es muy entregado y saben apreciar nuestra música, fue una grata sorpresa tocar aquí, quedamos sorprendidos con la entrega de los fans y esperamos volver a Venezuela”, fueron las palabras del cantante y fundador Tony Kakko, luego de aquel exitoso debut en territorio venezolano y ahora, 15 años después, se cumplirá el ansiado deseo tanto de los fans como de la banda por compartir y disfrutar de su música en otro concierto. Las entradas estarán disponibles a través de maketicket.com en un precio de primera prevente de 45$ general y 65$ vip. Para mayor información visita @comegatopresenta y @tueventopl





Sonata Arctica fue fundada en la ciudad de Kemi, Finlandia y comenzó su exitosa carrera en 1999, cuando unos jóvenes que apenas dejaban la adolescencia sorprendieron al mundo con su laureado disco debut “Ecliptica”. En sus 4 primeras producciones practicaron un estilo de heavy metal caracterizado por su velocidad, virtuosismo y melodías continúas denominado “power metal”. Pero luego, en su quinto trabajo decidieron cambiar, orientándose más hacia el metal progresivo y el rock sinfónico. Sin embargo, este 2024, con el lanzamiento de “Clear Cold Beyond”, volvieron a sus raíces power metal con un disco potente y directo, favorecido tanto por la crítica especializada, como por el público.





Los fans venezolanos podrán disfrutar de clásicos de la banda como FullMoon, Wolf & Raven, Tallulah, My Land, Replica, Victoria’s Secret y Don’t say a Word entre muchos otros, junto a lo mejor del nuevo disco, que cuenta con los exitosos singles California, First in Line y Dark Empath. Como ya nos tienen acostumbrados, posiblemente tocarán un set acústico, tomando en cuenta el éxito que tuvieron los compilados “Aventuras Acústicas parte 1 y parte 2”, editados en 2022.





“Clear Cold Beyond es fácilmente el disco más implacable de Sonata Arctica hasta la fecha, un espectacular resurgimiento de nuestro característico power metal ultrarrápido, forjado muy, pero muy al norte. Hace un tiempo que sentimos que necesitábamos volvernos más pesados después de un par de álbumes involuntariamente más suaves (…) queríamos encontrar canciones fundamentales para un espectáculo de metal melódico que nos haga sentir bien. Eso es algo que queríamos cambiar: meter más velocidad y canciones que la gente pueda y quiera cantar”, destacó Tony Kakko a la prensa tras el lanzamiento del disco en marzo de 2024.





Sonata Arctica está fuertemente influenciada por bandas de rock finlandesas como Stratovarius o Nightwish, al igual que por íconos mundiales del heavy metal al estilo Iron Maiden o Helloween, pero también toma inspiración de grupos legendarios como Queen o Dream Theater. Actualmente está conformada por sus fundadores Tony Kakko en la voz y Tommy Portimo en la batería, junto a Henrik Klingenberg en los teclados, Elias Viljanen en la guitarra y Pasi Kauppinen en el bajo, quienes prometen al público venezolano un show lleno de la energía, la fuerza, el carisma y el virtuosismo que los han caracterizado durante 25 años de trayectoria.

Dark Empath official video:

https://www.youtube.com/watch? v=gxwKBpdin0Y





Escucha el disco Clear Cold Beyond:

https://www.youtube.com/watch? v=ZOOhrALpeNQ&list=OLAK5uy_ k2VL3aQ2n7fjySsA9utmYgWFuTO8D_ 3WI