Arcos Dorados derriba barreras que limitan las oportunidades laborales para personas con (dis)capacidad

Jesús Mazzilli, tiene 44 años y trabaja desde hace 23 en el restaurante McDonald’s del Centro Comercial Ciudad Tamanaco en Caracas. Aunque tiene una discapacidad motora eso no ha sido impedimento para insertarse en el mundo laboral y salir adelante. Jesús, encontró en Arcos Dorados, la empresa que opera los restaurantes McDonald’s en Venezuela y otros 19 mercados de América Latina y el Caribe, una oportunidad laboral formal, que le permitió ser su mejor versión e inspirar a otras personas.

La historia no es diferente para Jefferson, Leonel o Isaac, quienes también forman parte de Arcos Dorados. Gracias a un ambiente seguro, inclusivo y humano, sumado a oportunidades de capacitación y su propia determinación, ellos han podido desarrollarse a nivel personal y profesional. “Esta empresa siempre ha tenido la condición de incluir a personas con discapacidad, nunca las ha discriminado. Yo aquí me siento bien porque me quieren, me valoran. Son 23 años de muchas alegrías, felicidades, buenos propósitos y trabajo en equipo”, comenta Jesús quien, a lo largo de su trayectoria en el restaurante, ha demostrado su compromiso y ha destacado por su responsabilidad y amabilidad hacia sus compañeros y clientes.

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), menos del 30% de las personas con discapacidad en edad laboral tienen empleo formal en algunos países de América Latina. Números similares presenta la “Encuesta Latinoamericana sobre Discapacidad” realizada por Incluyeme.com, que revela que el 72,9 % de las personas con discapacidad en la región está desempleada y cerca de la mitad de ellos identifica su condición como la principal barrera para acceder a un trabajo. En este contexto, Arcos Dorados, referente en inclusión con más de 2.400 personas con discapacidad en su plantel en toda la región, busca dar visibilidad a buenas prácticas e historias para seguir promoviendo espacios laborales donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente.

Para reafirmar la convicción de que todas las personas son capaces y que pueden ser una gran inspiración, ya sea con o sin discapacidad, Arcos Dorados presenta "McDonald’s vio en nosotros", una campaña regional que derriba barreras y demuestra que lo que parece imposible, es posible de lograr. La iniciativa propone informar, sensibilizar y educar, promoviendo así una cultura inclusiva y entornos accesibles para todos.

"Me siento orgulloso de trabajar en Arcos Dorados porque siento que me quieren, valoran y respetan. Me siento contento de pertenecer a esta compañía porque valoran la inclusión de las personas con discapacidad. No las discriminan y siempre están pendientes de darles una oportunidad”, afirmó Jesús. Estamos convencidos que la inclusión de las personas con discapacidad al ámbito laboral es una experiencia transformadora y enriquecedora para todos los involucrados. Es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Seguimos comprometidos en ofrecer un lugar de trabajo amable e inclusivo, en el que más personas como Jesús, puedan desarrollarse y sentirse valorados y respetados", afirma Luzmar Moret, directora general de Arcos Dorados Venezuela.

Arcos Dorados impulsa el cambio liderando con inclusión Desde sus inicios, la empresa ha demostrado un compromiso sólido con la inclusión, trascendiendo el cumplimiento de las normativas legales. Día a día, trabaja para generar oportunidades laborales para personas con discapacidad en toda América Latina y el Caribe. Respaldada por su Comité de Diversidad e Inclusión, integrado por profesionales de diversas disciplinas y niveles jerárquicos en todos sus mercados, la compañía impulsa iniciativas que buscan consolidar entornos laborales más equitativos e inclusivos para todos. Estas acciones la realizamos en alianza con las principales organizaciones no gubernamentales como la Asociación Civil Buena Voluntad, organización que se dedica a la capacitación y la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad y con quienes establecimos alianza para incorporar a nuestros restaurantes a personas con discapacidad y ofrecerles una oportunidad de crecimiento e independencia. Inclusión más allá del empleo: un entorno accesible para todos La compañía no solo invierte en recursos para garantizar espacios laborales accesibles y cumplir con las normativas locales, sino que también extiende este compromiso a sus clientes, asegurando que sus restaurantes sean inclusivos para todos. Entre sus iniciativas destacan la adaptación de espacios para personas con movilidad reducida y el Espacio Azul, área especialmente diseñada para personas con trastornos del espectro autista (TEA), adaptada con estímulos reducidos, y un menú en pictogramas para facilitar la elección de los productos al momento de la compra. La inclusión es un pilar fundamental de la compañía, que busca ofrecer una experiencia respetuosa y accesible, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Derribando Barreras Como parte de su compromiso y masificación del pilar Inclusión y Diversidad, de la Receta del Futuro, Arcos Dorados Venezuela, realizó durante 2024 una serie de talleres para periodistas en donde se abordó la inclusión laboral. En total, fueron 4 los talleres en los que periodistas de diferentes medios de comunicación obtuvieron herramientas para una comunicación más inclusiva. Algunos de los temas abordados fueron: Empleo Inclusivo; Empleo inclusivo para personas con TEA; Empleo Inclusivo para personas para las personas LGBTQIA+ y más recientemente el rol del periodismo en la narrativa sobre la discapacidad. Las actividades que contaron con un panel de expertos en cada una de los temas, sirvió para sensibilizar más a los periodistas y brindar herramientas para una escritura más inclusiva, responsable, así como para visibilizar un tema que algunas veces es invisible para muchos lectores.