EQS Música presenta "Bachata Navideña" un álbum con un repertorio lleno de emociones y ritmos festivos

BACHATA NAVIDEÑA TRACK LIST 1. Esta Navidad Ronny Mercedes X DerekVinci

2. Diciembre Duele Tony Lozano X Dama X DerekVinci

3. Navidad y un Café Mr. Don X DerekVinci

4. Last Christmas (bachata version) Ronny Mercedes X DerekVinci

5. Navidad Con Ella Jhonny Evidence X DerekVinci

6. Llega Navidad (bachata version) Johandy x DerekVinci

7. All I Want For Christmas(bachata version) Vinny Rivera X DerekVinci

8. Lejos Navidad Jhonny Evidence X DerekVinci

9. Cada Navidad Vinny Rivera X Derekvinci

10. Have Yourself a Merry Little Christmas (bachata Version) Vinny Rivera X DerekVinci

11. Navidad Sin Ti Ralphy Dreamz X DerekVinci X SandroNYC

12. Feliz Navidad (bachata version) Ralphy Dreamz X DerekVinci X SandroNYC

13. Navidad Sin Mi Madre Ralphy Dreamz X DerekVinci X SandroNYC

14. All I Want For Christmas (bachata version) Ralphy Dreamz X DerekVinci X SandroNYC