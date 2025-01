El concierto de Sonata Arctica en Venezuela ya tiene su segunda preventa disponible

Prensa Comegato Presenta / TuEvento

Los fanáticos del rock en Venezuela recibieron buenas noticias cerrando el 2024, con el anuncio del regreso de la banda Sonata Arctica a Venezuela, con una única presentación el lunes 21 de abril de 2025 en el Centro de Eventos Tamanaco, Caracas. El evento forma parte de la gira mundial que promociona su última y aclamada producción discográfica Clear Cold Beyond, considerado como unos de los mejores discos de heavy metal del año anterior. Este concierto que promete hacer historia, es una producción conjunta entre Comegato Presenta y TuEvento, quienes acaban de anunciar la segunda preventa de entradas.





En 2024 los finlandeses lanzaron el álbum Clear Cold Beyond, que ha recibido excelentes críticas por parte de medios especializados en rock de países como Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, España, Argentina, Reino Unido, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, en parte debido al regreso de la banda al subgénero europeo de hacer heavy metal conocido como Power Metal, estilo que comenzó a finales de los años 80 en territorio alemán y vio un auge mundial durante toda la década de los 90, caracterizado por ritmos veloces, melodías influenciadas por la música clásica, coros que semejan himnos y mucho virtuosismo.





Por otra parte, las productoras del concierto, Comegato Presenta y TuEvento también anunciaron la incorporación de la organización del Sibelius Fest, como aliados estratégicos al comité de producción del evento, lo que motivará la participación de la comunidad de guitarristas amantes del rock más virtuoso.

Las entradas están disponibles a través de Maketicket.com.ve y en la nueva etapa de preventa, las entradas tienen un costo de 55$ General y 70$ VIP. Para mayor información visita @comegatopresenta y @tueventopl





Algunas reseñas de la prensa española señalan que el disco Clear Cold Beyond “marca el retorno muy esperado de Sonata Arctica al power metal, especialmente después de una serie de álbumes de sonido más experimental. Algunas canciones prometen ser nuevos himnos como lo fueron FullMoon o Don't Say A Word. (…) también mantiene la esencia de sus últimos discos con un sonido más oscuro y progresivo”.





“Clear Cold Beyond es fácilmente el disco más implacable de Sonata Arctica hasta la fecha, un espectacular resurgimiento de nuestro característico power metal ultrarrápido, forjado muy, pero muy al norte. Hace un tiempo que sentimos que necesitábamos volvernos más pesados después de un par de álbumes involuntariamente más suaves”, destacó el cantante y fundador, Tony Kakko a la prensa tras el lanzamiento del disco en marzo de 2024.





Existen grandes expectativas con este concierto de Sonata Arctica, dado que se trata de la segunda visita de Sonata Arctica al país, luego de aquel memorable show del año 2010, cuando llenaron el aforo del Anfiteatro del Centro Sambil de Caracas, en el que prometieron regresar. “El público venezolano es muy entregado y saben apreciar nuestra música, fue una grata sorpresa tocar aquí, quedamos sorprendidos con la entrega de los fans y esperamos volver a Venezuela”, fueron las palabras de Tony Kakko, luego de aquel exitoso debut en territorio venezolano.





Sonata Arctica fue fundada en la ciudad de Kemi, Finlandia y comenzó su exitosa carrera en 1999. Actualmente está conformada por sus fundadores Tony Kakko en la voz y Tommy Portimo en la batería, junto a Henrik Klingenberg en los teclados, Elias Viljanen en la guitarra y Pasi Kauppinen en el bajo, quienes prometen al público venezolano un show lleno de la energía, la fuerza, el carisma y el virtuosismo que los han caracterizado durante 25 años de trayectoria.





Los fans venezolanos podrán disfrutar de clásicos de la banda como FullMoon, Wolf & Raven, Tallulah, My Land, Replica, Victoria’s Secret y Don’t say a Word entre muchos otros, junto a lo mejor del nuevo disco, que cuenta con los exitosos singles California, First in Line y Dark Empath.





