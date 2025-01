Lorenzo el nuevo artista de la escena musical presenta "Todo me va genial" con influencias al estilo rock

El cantante español Lorenzo su primer sencillo como solista "Todo me va genial", una poderosa canción con estilo rock que promete convertirse en un himno de liberación personal.

Prensa. HA Comunicaciones.

"Todo me va genial" marca un hito especial en la carrera de Lorenzo, ya que se trata de su primer tema escrito completamente de su puño y letra. Según el artista, la letra nació tras un momento de reflexión: "Me di cuenta de que estoy mucho mejor sin ciertas personas en mi vida y quería que esta canción se convirtiera en un himno para dejar atrás a quienes no te aportan nada".

Con una enérgica mezcla de letras contundentes y un vibrante estilo rock star, el tema transmite fuerza y determinación. La intención de Lorenzo es clara: inspirar a su audiencia a desprenderse de las relaciones tóxicas, ya sean familiares, amistades o cualquier vínculo que no aporte bienestar.





El videoclip, que acompaña este lanzamiento, dirigido por Hugo Roman y un equipo de estudiantes del instituto de cine de Madrid quienes crearon un concepto visual que complementa perfectamente el mensaje de la canción. En él, Lorenzo y los artistas en la colaboración musical JGo y Percy.G aparecen atrapados y enredados en cables que simbolizan a esas personas y situaciones que los dañan. A medida que avanza la canción, ambos artistas se van liberando, utilizando la música como un mantra de empoderamiento. El video transmite un mensaje universal: "Escucha la canción, libérate de esas personas que te hacen daño y comienza a vivir una vida más plena", afirma Lorenzo.





Con "Todo me va genial", Lorenzo apuesta por una conexión honesta y emocional con su público, ofreciendo una canción llena de autenticidad y energía que no dejará indiferente a nadie. El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales junto con su impactante videoclip. Si quieres seguir conectando con Lorenzo te invitamos a seguirlo en sus redes sociales