Reserve su boleto para la proyección del largometraje La obra de Sir Nicholas Winton | Espacio Anna Frank

Se acerca el acto central de In Memoriam 2025, el evento conmemorativo anual para honrar a las víctimas y los sobrevivientes del Holocausto, que tendrá lugar en CINEPIC Sambil La Candelaria el próximo lunes 27 de enero a partir de las 4 pm. Prensa. Venezuela Sinfónica.

Disponemos de tres modalidades para que obtengas tus entradas: 1. Por el WhatsApp de CINEPIC, escribiendo al 0424 1876303 2. Por las taquillas de CINEPIC en el Sambil La Candelaria (desde hoy hasta el día del evento inclusive; si optas por esta última alternativa, te recomendamos llegar con suficiente antelación). 3. A través de este enlace (haga clic) https://cinepic.com.ve/ en-US/programacion/313 Recuerde que los boletos son completamente gratuitos y que el aforo es de aproximadamente 1.300 personas. ¡Nos vemos en In Memoriam 2025!

Justos entre las Naciones: Una lección de valentía y esperanza La programación In Memoriam 2025 iniciará con un acto central que se llevará a cabo el lunes 27 de enero, a partir de las 4 pm, en las instalaciones de Cinepic en el Centro Comercial Sambil La Candelaria, en Caracas, donde las salas estarán abiertas para que el público pueda asistir al acto protocolar que se transmitirá simultáneamente en todas las pantallas y, disfrutar posteriormente de forma gratuita de la proyección del largometraje La obra de Sir Nicholas Winton (2023).

Este emocionante drama basado en hechos reales recrea la historia de Nicholas Winton, un joven corredor de bolsa británico que durante el invierno de 1938 cambia los planes de sus vacaciones para atender la invitación de un amigo de encontrarse en Praga, donde queda conmovido por la crisis de refugiados que crecía en Checoslovaquia. Con la determinación de ayudar, el agente de bolsa termina liderando una trepidante misión humanitaria clandestina para salvar a casi 700 niños judíos del asedio de los nazis, justo antes del estallido de la guerra.

La impecable producción detalla la carrera contra el tiempo para organizar la logística necesaria a fin de rescatar a los pequeños, burlando las crecientes restricciones y las políticas migratorias que imperaban en aquella época. A lo largo de 109 minutos, la película da cuenta de los valores de Winton, así como de la modestia y la humildad sobre sus heroicas acciones, que mantuvo en secreto durante décadas. En la entrada de Cinepic y acompañados por voluntarios de la Red de Embajadores de la Coexistencia, los asistentes podrán realizar recorridos guiados por la exposición Valentía moral: Algunos Justos entre las Naciones, producida por Espacio Anna Frank para reconocer, exaltar y celebrar los actos de humanidad de quienes, en medio de las adversidades y los desafíos que se vivieron bajo el nazismo, eligieron ayudar a sus semejantes.

Reserve su boleto y acompáñenos en esta proyección para recordar y honrar a los héroes que eligieron hacer lo correcto, desafiando los prejuicios.