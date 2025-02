El balón gástrico: una solución segura y eficaz para perder peso

Con más de 1600 balones gástricos colocados, el Dr. Wartan Keklikian, Cirujano General y Laparoscópico Avanzado, especialista en balones gástricos, destaca los beneficios y la seguridad de este procedimiento como una alternativa eficaz para combatir el sobrepeso y la obesidad.



Prensa. Leonisia Cusati

El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud pública que afectan a miles de millones de personas en todo el mundo. Ante este escenario, el balón gástrico se presenta como una alternativa segura, efectiva e invaluable para ayudar a los pacientes a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso al generar una sensación de saciedad temprana, lo que a su vez disminuye la ingesta de alimentos.





Así lo afirma el Dr. Wartan Keklikian, Cirujano General y Laparoscópico Avanzado, egresado de la UCV, quien ha realizado exitosamente y sin ningún tipo de complicaciones, más de 1600 procedimientos en los últimos 4 años.





El balón gástrico es un dispositivo médico que se instala en el estómago a través de una técnica ambulatoria, segura y no invasiva. Con la ayuda de agua, el paciente ingiere una cápsula que está unida a un catéter a través del cual, luego de estar posicionado en el estómago, se rellena el balón con 560 cc de solución a base de agua destilada estéril. “El proceso se realiza bajo control radiológico o fluoroscópico, por lo que el procedimiento nunca se realiza a ciegas”, describe el especialista.





Una vez colocado, permanece en el estómago por aproximadamente 16 semanas, tiempo durante el cual el paciente se mantiene en un programa de seguimiento personalizado que incluye nutrición, psicología, actividad física, y monitoreo continuo por todo el equipo de salud.





La expulsión del balón es aún más sencilla: “El dispositivo tiene una válvula diseñada para abrirse en la semana 16. Al hacerlo, bota el líquido, y luego se expulsa el balón desinflado junto con las heces, como un globito espichado”, explica el cirujano.





Las contraindicaciones

Explica el Dr. Keklikian que, a pesar de ser un procedimiento sencillo, sin anestesia, indoloro, ambulatorio y con una tasa de complicaciones muy baja, existen contraindicaciones importantes que el médico tratante debe considerar: no está indicado en pacientes menores de 16 años o mayores de 76; pacientes que no tengan ni sobrepeso ni obesidad; quienes ya tengan un balón en el estómago tampoco pueden ponerse un segundo balón al mismo tiempo; pacientes con enfermedades cardíacas, hepáticas, renales o inmunológicas graves; pacientes con trastornos psiquiátricos graves; pacientes con dependencia al alcohol o drogas ilícitas; pacientes con cáncer no tratado; tampoco embarazadas o que estén amamantando; pacientes con hernia hiatal de gran tamaño; pacientes con antecedentes de gastritis o de úlcera gástrica no curada; personas con antecedentes de cirugías gástricas, de peritonitis o con múltiples lesiones abdominales, con sospecha de adherencias intraabdominales del intestino que puedan dificultar la salida del balón.

“Para conocer las contraindicaciones es importante que el paciente asista previamente a la consulta médica, de tal forma que se pueda colocar el balón de manera segura”.





Excelente opción contra el sobrepeso y la obesidad

"El balón gástrico es una excelente opción para pacientes con sobrepeso u obesidad, especialmente para aquellos que tienen enfermedades relacionadas, como diabetes tipo 2 o hipertensión", afirma el Dr. Keklikian. "Este programa, combinado con un cambio en los hábitos alimenticios y un estilo de vida más saludable, genera resultados sorprendentes en términos de pérdida de peso y mejora de la calidad de vida", asegura.





El especialista enfatiza que el balón gástrico no es una solución mágica por si sola, pero sí una herramienta muy eficaz y poderosa, que para que sea mágica, el paciente debe estar comprometido con su pérdida de peso y con un programa de seguimiento integral. "El objetivo es que los pacientes no solo pierdan peso, sino que además aprendan a mantener un estilo de vida saludable a largo plazo", explica el Dr. Keklikian. "De esta manera, podrán prevenir la recuperación del peso perdido y mejorar su calidad de vida de forma duradera".





Concluye el Dr. Wartan Keklikian: “El balón gástrico es una opción segura y efectiva para aquellos que buscan perder peso de forma rápida y sostenible. Pero el procedimiento debe ser realizado por un médico especialista y cada paciente debe ser evaluado de forma individual para determinar si es el tratamiento adecuado”.





