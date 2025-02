“MP8” la nueva propuesta musical que une al talento latino de Montreal

En un emocionante evento que promete ser una celebración de la música y la multiculturalidad, se lanzará la esperada canción "MP8", una producción musical que reúne a ocho talentosos artistas latinos de diferentes países.

Prensa. Jhoanny Reyes.

Los artistas que conforman este proyecto son Vers-H @vershrap (Cuba), Lestter Aldana @lestter_a (Guatemala), $erna @serna4l (Colombia), Elsen @elsen.shr (Perú), Coreano @coreano_official (Bolivia), Da Ink @dainkofficial (Cuba), Gretch'N @gretchnofficial (Cuba) y Najove @najovemusic (República Dominicana). Cada uno de ellos aporta su herencia cultural y personal, creando una fusión única que refleja la diversidad de Montreal.





La idea original de “MP8” surgió de Jacky G Talent Management (@jackygtalentmanagement), una productora de eventos comprometida con la promoción de la música latina en Canadá. La producción y composición de este nuevo single estuvo a cargo de KBMP (@kbmp_), un destacado músico y compositor que fue ganador en los Premios Latin Awards Canadá 2019 y 2024 en la categoría de mejor productor urbano de estos años, y se encargó del instrumental y arreglos musicales.





La grabación se llevó a cabo en los reconocidos estudios de Planet Studio, donde todo el proyecto fue liderado por el mismo KBMP con la supervisión de Oscar Guerrero (The Ozcar) y Adam Ben David (Then He Turned Around) quienes crearon un sonido fresco y vibrante que destaca en la escena musical urbana. "MP8" no solo es una canción, sino un símbolo de la unión y colaboración entre artistas de diferentes orígenes, demostrando que la música tiene el poder de trascender fronteras.





Con el lanzamiento de esta canción, las expectativas son altas. KBMP expresa que "MP8" busca mostrar al mundo lo vibrante que es Montreal, una ciudad que, aunque es hogar de una rica diversidad cultural, aún carece de representación en el género urbano a nivel mundial.





"Queremos que esta canción sea un ejemplo de cómo la unión hace la fuerza y cómo podemos trabajar juntos en proyectos interesantes", señala el productor KBMP. A través de "MP8", los artistas esperan inspirar a las nuevas generaciones a colaborar y crear.





"MP8" llega a las plataformas digitales con un videoclip dirigido por Carlos Guerra (@carlos_war), que resalta la esencia de la cultura de Montreal. A su vez, se realizará un evento llamado “Beat Factory – Edición Golden Mic” (@beat_factory_), para celebrar el estreno y habrá un show que contará con la participación de cada uno de los intérpretes de la canción.





Por su parte, KBMP ya está trabajando en futuros proyectos, incluyendo campamentos musicales en Colombia, El Salvador, Chile, Canadá, Estados Unidos y otros países con el objetivo de realizar nuevas colaboraciones que enriquecerán el panorama musical de la región.





Con "MP8", Montreal se posiciona como un epicentro de la música latina, listo para resonar en el escenario global.





Escucha “MP8” en las plataformas digitales y disfruta del videoclip en YouTube: https://www.youtube. com/watch?v=dynIwt43fwQ





Redes sociales:

@Kbmp_ / @ jackygtalentmanagement / @ beat_factory_