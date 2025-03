Las fotos de Elizabeth Velásquez sobresalen en el libro “Cata, desde 1610 cultivamos cacao”

Prensa. RPComunicaciones





Venezuela es un país achocolatado porque el mejor cacao del mundo se cultiva en suelo venezolano y prácticamente todos sus habitantes consumen mucho chocolate. Sin embargo, pocos saben que existe todo un proceso que comienza con el cultivo, que se realiza siguiendo tradiciones ancestrales. Justamente el libro Cata, desde 1610 cultivamos cacao, rinde tributo a esos héroes anónimos que se dedican a la siembra de dicho fruto en la Hacienda Campesina Cata & Cumboto, ubicada cerca del pueblo de Cata. Además de contar con un texto valiosísimo, el vistoso trabajo de la fotógrafa venezolana Elizabeth Velásquez en esta publicación, ha salido a la palestra nuevamente, gracias a una investigación realizada por algunos chefs.





El venezolano Francesco Giambalvo, y los italianos Davide Porcaccio y Marco Donzelli, son chefs de mucho prestigio que hacen vida en la alta cocina que se desarrolla en la ciudad de Miami, específicamente en el Restaurante Doma; quienes gracias al libro Cata, desde 1610 cultivamos cacao, afirman haber descubierto un mundo que no conocían detrás del proceso del chocolate, inclusive, Donzelli se animó a preparar postres utilizando cacao venezolano. Todos ellos destacaron el trabajo fotoperiodístico de Elizabeth Velásquez y aseguran que sus imágenes ilustran de una forma muy humana la labor de quienes se dedican a la siembra del Theobroma cacao (nombre científico del árbol de cacao).





“Las fotografías que aparecen en el libro son una invitación a observar y ver belleza tanto en la diversidad, como en la variedad de los colores no solo de la naturaleza y las maracas de cacao, sino la humanidad en los rostros y en las personas que trabajan en este sector, porque también es una forma rendir tributo a su trabajo”, explicó Elizabeth Velásquez, quien cursó la carrera de Idiomas Modernos, pero que optó por desarrollar su pasión por la fotografía documental, realizando estudios en la Escuela Foto Arte de Caracas.





Sobre las razones que la inspiraron a participar en un proyecto editorial que explica, informa y retrata la belleza que hay en el trabajo del cultivo del cacao, Velásquez asegura que se sintió motivada por “la curiosidad de conocer a las personas que trabajan y conocen cómo sembrar y trabajar la tierra. Me parece un trabajo digno de admirar, fascinante y esencial que a veces es poco valorado. También me llamó la atención realizar fotos en un lugar que parece que el tiempo no lo ha tocado; A través de mi lente se percibe como la naturaleza, el cacao y las personas que conocí de Cata coexisten armoniosamente”.









El libro Cata, desde 1610 cultivamos cacao es un proyecto en el que Elizabeth Velásquez participó como fotógrafa y fue realizado en colaboración con KanoboSur, documentando la vida y el trabajo de las comunidades que cultivan cacao en la Hacienda Campesina Cata & Cumboto. Pronto saldrá una segunda edición ampliada y la primera, por ahora solo está disponible a través de @kanobosur . Cuenta además con una impecable redacción y con mucha información valiosa por parte de una de las mujeres que trabaja en el lugar, Marelís Antonia Díaz, quien ganó el 1er lugar de Emprendimientos Rurales 2019.









En relación a las imágenes que tiene el libro, la joven fotógrafa agregó: "A través de mi fotografía, no solo capturé la belleza de la hacienda y el fruto del cacao, sino también a las personas que le dan vida: desde la risa espontánea de una niña hasta la mirada sabia de un hombre mayor. Más allá del esfuerzo y la dedicación que implica trabajar la tierra, quiero mostrar la calidez, la humildad y el profundo amor con el que cuidan y protegen cada árbol. Porque el cacao no solo es trabajo, es historia, es comunidad, es una tradición que se transmite de generación en generación con manos llenas de tierra y rostros llenos de alegría y esperanza . Con cada imagen, busco contar esa historia vibrante, donde el sudor se mezcla con sonrisas y el esfuerzo con la alegría de quienes hacen posible la magia del cacao. Estas fotografías buscan reflejar esa dualidad entre la labor ardua y el compromiso humano, elementos inseparables en la historia del cacao".





Vale recordar que esta talentosa caraqueña también realizó estudios adicionales fotográficos como Filosofía de la Imagen, con la profesora María Bilbao Herrera y El sentido de la Ética, con la profesora Beatriz Rodríguez en la Universidad Metropolitana. Además es conocida por haber realizado destacadas fotografías comerciales en importantes restaurantes italianos en Miami.