Bryan Espinoza representará a Venezuela en Tailandia en mister friendship international

Prensa. Y irvis Vásquez.





Bryan Eduardo, venezolano caraqueño, orgullosamente de Catia. Con 27 años de signo virgo, elemento el aire, es fuerte, creativo y muy energético; es por eso que estudió publicidad y mercadeo en su natal Venezuela .Actualmente radica en la ciudad de Madrid - España.





Destacado modelo profesional con gran pasión por el deporte, por las culturas internacionales y además, disfruta de conocer nuevos países y gastronomía.





Comenzó su carrera como modelo a los 15 años, lleno de ilusiones y preparándose para entender que el mundo del modelaje y la moda se basa en dos puntos fundamentales: la perseverancia y la preparación .





Luego de prepararse como modelo tuvo la oportunidad de representar a Venezuela en concursos internacionales como el Teen World International en donde quedo como primer finalista y el Next Top Model Of The World, qué se realizó en República Dominicana, alzándose como ganador.





En esta oportunidad el criollo tiene el orgullo de este próximo diciembre del 2025 de representar a Venezuela en tierras asiáticas en el Mister Friendship international. De la mano de Oswaldo Santana director de RNB Venezuela.