Extreme Gore Fest XIX: Todo preparado para celebrar su aniversario con el esperado regreso de Avulsed a Venezuela

Prensa. Extreme Gore Productions/Cresta Metalica

Avulsed, ícono del Death Metal mundial, será el gran protagonista del XIX aniversario del Extreme Gore Fest, el festival más importante del Rock y Metal Extremo en Venezuela. Tras 25 años de ausencia, la legendaria banda española regresa al país en el marco de su gira "Gore Over Latam Tour 2025" que está recorriendo cinco países sudamericanos (Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) organizada por Extreme Gore Productions.





En el marco del cierre de la gira en Venezuela Avulsed estarán acompañados de la banda colombiana Border Terror y las bandas venezolanas Abísmal, Mortyr, Vhill y Excretaputreparaciforme; en el Extreme Gore Fest el sábado 12 de abril de 2025 en los espacios del Círculo Militar La Barraca, en Maracay, estado Aragua, bajo la producción de Extreme Gore Productions, en alianza con Psicosound Producciones y Rhyno Producer Life.





Avulsed conformada actualmente por Dave Rotten (Voz), Santiago Arroyo "Gog" (Batería), Alex Nihil (Bajo), Victor Dws (Guitarra) y el guitarrista venezolano Alejandro Lobo. Para está gira latinoamericana contarán en la batería con el venezolano, Julián Ovalle "Neuromancer". Estarán presentando los temas de su nuevo álbum "Phoenix Cryptobiosis" (2025), además de un repaso por los clásicos de su extensa discografía. Los pueden escuchar y ver sus videos aquí:





· Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/artist/ 3bzISJ3UGyiruXiRHv53t3?si= k5oCtSV3R86BZbQaDjlZBA

· YouTube: https://youtu.be/ufrm5Aa9qsk? si=MNgJGlkkTGL9aqmL





Por su parte la segunda banda internacional, Border Terror es una banda de Death Metal nacida en Cúcuta, Colombia, en 2017, aunque su concepto se gestó desde 2016 en Venezuela. Fundada por el guitarrista venezolana Alex Mora (ex-integrante de Blood Insane de Venezuela), la banda se consolidó con Andrés Ardila (Voz), Héctor Sanabria (Batería), Diego Barajas (Bajo) y Carlos Corzo "Gordo Pan" (Guitarra) y Eduardo Sepúlveda “Sito” (Guitarra en vivo). Su propuesta se enfoca en un Death Metal denso con influencias de la vieja escuela, que se pueden apreciar en sus dos producciones discográficas el EP "Escaping From Pandemonium" (2018) y álbum “Ultratumba” (2021). Los pueden escuchar y ver sus videos aquí:





· Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/artist/ 4k9nE0etRwZ8F86QMln8UF?si= NuRdJOjNQfiSGZcrz774Pw

· YouTube: https://youtu.be/OBmlsFMq0_Y? si=DZkVF9wLSbtkZwW_





La primera banda venezolana es Abismal es una banda venezolana de Deathgrind originaria de Puerto Ayacucho, Amazonas, formada en 2020 durante la pandemia. Conformada por Luis Márquez (Guitarra), Diana Ruiz (Voz), Antonio Acosta (Batería) y el invitado Shiwaan Christian (Bajo. Su propuesta musical aborda la decadencia humana, el ego y la autodestrucción. En 2025 debutarán a nivel nacional en el Extreme Gore Fest, y presentarán su primer álbum “Seres Del Abismo”, junto a su primer videoclip oficial. Entre sus singles destacan “Cadáver De Un Dios” (2023), “Malicia Perpetua” (2025) con un lyric video publicado por Extreme Gore Productions y el tema homónimo del álbum. Los pueden escuchar y ver sus videos aquí:

YouTube: https://youtu.be/x7h- y585588?si=SyESXmCYjdzlXrSl

Por su parte, MorTyr es una banda de Death Metal Melódico originaria de Ciudad Guayana, Bolívar, Venezuela, formada en diciembre de 2020. La banda está integrada por Miguelangel Ramírez (Voz/Bajo), Osmel Sosa (Guitarra) y Yesel Bastardo (Batería). En 2023 lanzaron su primer álbum “Viperish”, del cual destacan los singles “The Calling” y “Viperish” (2025), este último con un lyric video publicado por Extreme Gore Productions. Su participación en la Wacken Metal Battle Suramérica - Región Norte Venezuela marcó un hito en su carrera. Pueden escuchar y ver sus videos aquí:





· Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/artist/ 6Hd7W2xpXZVhpaOwOgEf7r?si= 6OxIJluMR4mKAMxnKlS_kg

· YouTube: https://youtu.be/T1EgX9iOUMw? si=-7vLbFO4kIXR21bl

Continuamos con Vhill una banda de Death Metal originaria de Ciudad Guayana, Bolívar, formada en 2018. Actualmente está conformada por Joel Rodríguez (Voz), Samuel Duque (Guitarra), Marco Requena ((Guitarra), Omar Zamora (Bajo) y Gregory Peraza (Batería). En 2024 lanzaron su primer single “Extinción”, seguido en 2025 por su lyric video bajo el sello Extreme Gore Productions. En ese mismo año lograron un hito importante al ganar la Wacken Metal Battle Suramérica - Región Norte Venezuela y posteriormente la final regional, asegurando así su participación en el Wacken Open Air 2025 en Alemania. Pueden escuchar y ver sus videos aquí:





· Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/artist/ 6M2q7FwuqSthak1213BCFs?si=bJ_ zaWenS9WCHmYemW4u9g

· YouTube: https://youtu.be/HH_-Zi6-d80? si=UlOrG36Fsz9lvLbq





Por último, Excretaputreparasiforme es una banda venezolana de Slam Brutal Death Metal formada en 2021. Su propuesta se centra en sonidos aplastantes y densos, con temáticas ligadas a la muerte, el gore, la mutilación y la perversión. En el 2022 lanzaron su primer EP "More Pieces of Flesh". Está conformada actualmente por Alfredo "Nezu" Parra (Voz), Marcel Molero (Guitarra), Richard Dagger (Bajo) y Argenis Betancourt (Batería). Actualmente, la banda se encuentra trabajando en su álbum debut. Los pueden escuchar y ver sus videos aquí:

· Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/artist/ 5bERxfsZvg40DF5QzUCsau?si= PmXGGB8zTUSbe8SpA99c2Q

· YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=jW3W8jvryiY





La invitación es para el Extreme Gore Fest XIX Aniversario encabezado por la legendaria banda española Avulsed, junto a Border Terror de Colombia. Representando a Venezuela, se presentarán Abísmal, Mortyr, Vhill y Excretaputreparaciforme. El evento será este sábado 12 de abril de 2025, en los espacios del Círculo Militar La Barraca, en Maracay, Aragua, Venezuela a partir de las 6:00 p.m. Contando con el patrocinio y aliados como: Dark And Sport, Arte Final Radio (AFR) 100.1 FM, Karou, Sauron Rock Tattoo, Cresta Metalica Producciones, Artemisa Producciones, Metal World United, Documental, INKED, Caliente 103.3 FM, Darkness & Evil Alternative Shop y Horda Oriente.





Las entradas están disponibles y pueden adquirirse a través de la web oficial de Extreme Gore Productions (https://www.extremegore.net) y en los puntos de venta autorizados, que se detallan a continuación:

Entradas Online

· Passline Venezuela: https://www.passline.com/ eventos/extremegorefest

Venta de Entradas Físicas

Maracay

· Sauron Rock: Centro Comercial Las Américas. Horario: 10:30 a.m. - 7:30 p.m. Teléfono: 0412.435.74.72

· Sauron Rock: Torre Venaragua. Horario: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. Teléfono: 0412.435.74.72

Caracas

· Machete Store: Centro Comercial Arta, piso 2, local 2-1, Chacaíto (Frente a Beco). Teléfono: 0424.184.29.43

· Darkness Evil Shop: Montalbán (Ofrecen servicio de delivery). Teléfono: 0414.183.23.57

Oriente

· Horda Oriente: Con envíos a toda la zona oriental de Venezuela. Teléfono: 0414.807.72.29

Valencia

· Kolision T-Shirt And More: Centro Comercial Villa Alegre, Avenida Bolívar (Diagonal al Tijerazo). Horario: 9:00 a.m. - 4:30 p.m. Teléfonos: 0414.348.88.75 - 0424.462.82.20

Los Teques

· Documetal: Contacto a través de su Instagram https://www.instagram.com/ documetal Teléfono: 0412.590.73.92

Puerto Ordaz

· La banda Vhill contacto a través de su Instagram https://www.instagram.com/ vhill.ve





Para más información de las bandas pueden visitar:

Avulsed: https://www.instagram.com/ avulsed_official

Border Terror: https://www.instagram.com/ borderterrorcolombia

Abísmal: https://www.instagram.com/ abismalband

Mortyr: https://www.instagram.com/ mortyrband

Vhill: https://www.instagram.com/ vhill.ve

Excretaputreparaciforme: https://www.instagram.com/ excretaputreparasiforme





Para más información del Extreme Gore Fest pueden visitar:

Facebook: https://www.facebook.com/ ExtremeGoreFestVenezuela

Instagram: https://www.instagram.com/ extremegorefest

Threads: https://www.threads.net/@ extremegorefest

Linktree: https://linktr.ee/ extremegorefest