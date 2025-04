Vuelve a Bogotá la banda que revolucionó el joropo y lo llevó al mundo

Cimarrón, la banda insigne del joropo, iniciará la celebración sus 25 años de carrera internacional el próximo 17 de mayo en el Teatro Al Aire Libre La Media Torta de Bogotá, con un concierto de talla mundial que viene cargado con la energía de su paso por 10 países.

Prensa. Cimarron Colombian Music.

El grupo, liderado por la cantadora Ana Veydó, acaba de regresar de una gira mundial por Japón, Noruega, Hungría, República Checa, Alemania, Francia, Inglaterra, Gales, Estados Unidos y Brasil. Su espectáculo formará parte del Top Show Colombo Women’s Edition, un festival organizado por el Centro Colombo Americano y la Fundación Nancy Kotal de Cortés.

Pero el regreso de Cimarrón a Bogotá va más allá de celebrar los logros artísticos de la banda: también conmemoran su influencia en el panorama musical actual a través de una identidad sonora y escénica propia. “Hay muchas razones para celebrar, pero lo que más nos llena de orgullo es el concepto de Cimarrón, que marcó un cambio definitivo en la escena del joropo y las músicas tradicionales de Colombia”, expresó la directora de Cimarrón.

Esta agrupación nominada a los Grammy Anglo y Grammy Latinos despliega la potencia de su zapateo solista y sus percusiones, bajo la dirección de Ana Veydó, quien fue aclamada por el New York Times en 2024 como la artista que desafía los límites del joropo: “Seguimos siendo el único espacio que da valor a cada músico, pero no solo para que sean virtuosos, sino para que puedan comunicar algo escénicamente dentro del concepto de Cimarrón”.

“Antes de Cimarrón, la visión de buen músico chocaba con la visión de artista en el joropo y las músicas tradicionales. Los buenos músicos tradicionales solo podían expresarse con solemnidad, sentados o en la parte de atrás, acompañando a una estrella. Mi iniciativa, y una de mis luchas como mujer dentro de Cimarrón, ha sido cambiar eso para lograr la fuerza expresiva que esta música merece”, destacó Ana Veydó.

Debido a ese camino trazado por Ana Veydó dentro de Cimarrón, al menos cinco generaciones de músicos han pasado de ser intérpretes de instrumentos tradicionales como el cuatro, el arpa o la bandola, a convertirse en artistas integrales que reciben formación para un exigente espectáculo de coreografías de zapateo solista, duelos y representaciones dramáticas.

Más de dos décadas después, la voz líder y confundadora de Cimarrón resume su aporte como una ruptura: “Es una transformación definitiva de la escena del joropo, al elevar al músico y zapateador tradicional a los estándares de la escena mundial”.

Las mujeres se toman La Media Torta de Bogotá

Precisamente para celebrar este y otros aportes de las mujeres en la música, el festival Top Show Colombo Women's Edition reunirá a 10 artistas colombianas durante dos días, presentando como invitada especial desde Atlanta a Claudette King, la heredera del blues estadounidense e hija de la leyenda B.B King.

La programación del sábado 17 de mayo hará vibrar al público de La Media Torta con Cimarrón, Claudette King, Kei Linch, Adriana Lucía, La Muchacha y Flora Martínez. Mientras que el domingo 18 se presentarán Martina La Peligrosa, Nidia Góngora, Carolina Gaitán, La Fármakos y Laura Maré.

No es la primera vez que el joropo de Cimarrón comparte escenario con otros géneros musicales. La banda ha sido programada en festivales internacionales de jazz, rock y flamenco. Solo en su última gira, Cimarrón conquistó espacios reservados para las músicas comerciales como el Festival Hall de Osaka y el Festival de Jazz de Nueva Orleans. "El concierto en Bogotá nos permitirá presentar nuestro joropo a un público distinto. Será la oportunidad para demostrar que el joropo puede tener un lugar fuera de lo folclórico en Colombia", afirmó Ana Veydó.

Cimarrón: La banda de la Orinoquía colombiana

Con sus raíces en San Martín de los Llanos, Meta, son considerados por la revista Forbes como “la banda que lleva la música del Orinoco a todo el mundo”. A finales de 2025, Cimarrón se habrá presentado en 43 países de los cinco y se convertirá en el primer artista colombiano en conquistar tres de los principales escenarios de Asia Oriental, con una presentación programada en el Centro Nacional para las Artes Escénicas de Taiwán, sumándose a sus memorables conciertos en el Teatro Bunkyo de la Orquesta Filarmónica de Tokio y el Gran Teatro Nacional de China, en Beijing.

Cimarrón hizo historia como la primera y única banda de música tradicional colombiana nominada a los Grammy Anglo en la categoría de Mejor Álbum de Música Tradicional del Mundo (2005). Orinoco, su álbum de 2019, fue nominado a los Grammy Latinos. En 2020, ganaron los Songlines Music Awards del Reino Unido como Mejor Grupo. El más reciente álbum de Cimarrón, La Recia, fue considerado uno de los 10 mejores álbumes de música folk de 2022 por el diario británico Financial Times. Cimarrón fue fundado por Ana Veydó y el fallecido arpista Carlos Cuco Rojas (1954-2020).