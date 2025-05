COMIENDO CON BILLY: ¡la magia de la cuca o catalina venezolana! por José Àngel Jiménez Pérez.

Por José Àngel Jiménez Pérez.





¡Hola a todos! Hoy quiero compartir algo que me tocó el corazón y me hizo reconectar con mis raíces: ¡la magia de la cuca o catalina venezolana!









Hace poco, tuve la oportunidad de probar una catalina hecha en mi hermoso estado #Apure con tanto amor que sentí que me abrazaba el alma. Desde el primer aroma, supe que no era una simple galleta. Olía a hogar, a recuerdos de infancia, a esos momentos en familia donde todo parece estar bien.









Lo que más me impactó fue la calidad de los ingredientes. Cada uno contaba una historia: la melaza, oscura y profunda, como los secretos de la abuela; la canela, cálida y reconfortante, como un abrazo en un día frío; y el clavo, con su toque especiado, como una chispa de alegría inesperada.









Pero más allá de los sabores, lo que realmente hizo la diferencia fue la persona que la preparó. Conocí a una señora llamada Elena, que me abrió las puertas de su casa y de su corazón. Mientras amasaba la masa, me contaba historias de su infancia en Venezuela, de cómo su abuela le enseñó a hacer catalinas y de cómo cada ingrediente tenía un significado especial.









Recuerdo que me dijo: "Mijo, la catalina no es solo una galleta, es un pedacito de nuestra alma. Cada vez que la preparo, siento que estoy conectando con mis raíces y transmitiendo mi amor a los demás". Sus palabras me tocaron profundamente y entendí que la verdadera magia de la catalina no está solo en los ingredientes, sino en el amor y la pasión que se le pone al hacerla.









Cuando probé la catalina de Elena, sentí que estaba probando un pedazo de #Venezuela. Era suave, esponjosa y llena de sabor. Pero lo más importante es que sentí el amor y la dedicación que Elena había puesto en cada mordisco.









Esa experiencia me hizo reflexionar sobre la importancia de conectar con nuestras raíces y de valorar las tradiciones que nos hacen únicos. Me recordó que la comida no es solo una necesidad, sino también una forma de expresar nuestro amor y de compartir nuestra cultura con los demás.









Si tienen la oportunidad de probar una catalina hecha con amor, no la dejen pasar. Les aseguro que será una experiencia que les tocará el corazón y les hará reconectar con lo que realmente importa. Y si conocen a alguien que la prepare, no duden en pedirle su historia. ¡Compartir es vivir y amar!