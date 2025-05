Más de 30 mil personas participaron en la Expo Fedecámaras Carabobo 2025

Prensa. RICARDO E. GRAFFE.

Con total éxito finalizó este domingo la Expo Fedecámaras Carabobo 2025 consolidándose como un evento de primer nivel que destacó por su impecable organización y atención a los detalles. Durante los días del evento más de 30 mil visitantes se dieron cita para explorar un espacio donde la innovación y el emprendimiento se unieron en una experiencia única. La presidente del ente gremial en la región, Ana Isabel Taboada, celebró el desarrollo de la actividad y aseguró además que todos los participantes lograron acuerdos comerciales que espera se vean reflejados en las mediciones económicas de los próximos meses.





“De todos los expositores no ha habido uno que haya dicho que no le fuera bien o que no haya hecho negocios. Muchos estados de Venezuela no han podido crecer y nosotros sí hemos crecido aunque módicamente un 0,6%. Fedecámaras contribuye a ese crecimiento y esperamos que se note en las próximas mediciones esto que hicimos hoy en Carabobo”, indicó.





Durante tres días los asistentes al evento disfrutaron de más de dos mil metros de exhibición comercial y de un ciclo de conferencias gratuitas en temas enfocados en la productividad del venezolano. Los expositores reportaron resultados positivos y aseguraron que no sólo se trató de un evento para hacer negocios, sino un punto de encuentro para el intercambio de ideas y la creación de redes entre emprendedores, empresarios y profesionales.





“Estamos viendo una gran demostración del compromiso, la responsabilidad y el arraigo que tienen todos los empresarios de Carabobo en apostar a Venezuela. El país reconoce en sus empresarios que a pesar de todo seguimos apostando al país, generando empleo y ofreciendo productos y servicios de calidad”, dijo sobre el evento el presidente de Fedecámaras, Adán Celis.





Taboada aseguró que ya afinan detalles para la venidera Asamblea Anual de Fedecámaras que reunirá a empresarios de todo el país y que servirá para elegir la nueva directiva nacional de la institución. “A pesar de todas la dificultades que presenta este año aquí están los empresarios privados carabobeños haciendo lo que tienen que hacer; invirtiendo en vez de esperar y quedándose en el país para mover la economía de toda Venezuela. Nos hemos convertido en un epicentro económico hasta el 18 de julio que será nuestra Asamblea Anual”, exclamó.





Con este ejemplo de organización y dedicación la directiva de Fedecámaras Carabobo reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y social, y el futuro de la región.