RESISTENCIA CONFIRMA: ¡TODO LISTO PARA SU SHOW HISTÓRICO EN CARACAS!

Prensa. Trascendencia PR

Tras muchos años de ausencia, RESISTENCIA regresa con la fuerza de un huracán. La banda confirmó hoy que todo está listo para su concierto “Canción a Tiempo de Resistencia”, un espectáculo que promete un sonido impecable y un setlist cargado de clásicos renovados y sorpresas inéditas.



Detalles Clave del Evento:

- Fecha: Miércoles 15 de mayo de 2025

- Hora: 8:00 PM

- Lugar: Sala Teatro del Centro Cultural Chacao (Clase B+16)

- Entradas:

- Platea: $35

- Zona 5: $25

- Balcón: $15



Puntos de Venta:

- Al Toque Records (C.C. Concresa)

- Cashea

- Taquillas de Cinex

- Taquillas del Centro Cultural Chacao

- Liveri.com.ve



Declaraciones exclusivas:

En entrevista reciente con Julio Aguilar de Trascendencia.Rocks, los fundadores César Somoza (voz) y Víctor López (bajo/productor) revelaron detalles íntimos del proceso:



“Este no es solo un concierto: es la resurrección de un sonido que nunca murió. ‘Debes Resistir’ es un homenaje a Rodrigo Yoma y Ricardo Escobar, pero también a los fans que guardaron nuestros discos como tesoros”.



“El 15 de mayo no será una noche cualquiera. Quienes no estén ahí, lamentarán perderse el rugido de canciones como "Templo de la Oscuridad" o "Pared de Concreto" en su versión más poderosa”.



El desafío de reunirse tras 30 años:



“La idea de volver siempre estuvo latente. En 2014, en Sudáfrica, nos reencontramos y fue como si el tiempo no hubiera pasado. Sabíamos que debíamos resistir”.



“Trabajar juntos de nuevo ha sido una experiencia bellamente profesional. Es como si nunca nos hubiéramos separado”.



El sonido que define una era:



“Quisimos rescatar el concepto original de los 80, pero con una piel nueva. No fue fácil: pasamos por 7 guitarristas y 4 bateristas... Cerca de 1 año nos tomó hacer entender nuestro sonido y la real y verdadera forma de tocar nuestros riffs”.



Homenaje a los grandes:



“El recuerdo de Rodrigo Yoma ha quedado grabado en nuestra memoria por siempre y su inmensa dedicación a nuestro trabajo musical, sus solos y su ancha sonrisa cuando nos bajábamos de la tarima después de un concierto y su humildad como persona”.



“De Ricardo Escobar recordamos su tesón, su enfoque en lo que quería, su rápido aprendizaje para tocar la batería, su vasta colección de discos y su carácter explosivo”.



Mensaje a las nuevas generaciones:



“Un artista debe desafiar su música en la calle. No guarden su obra en el closet: resistan”.



¿Por Qué Este Concierto Será Inolvidable?

- Primer show en décadas con dos de sus miembros fundadores acompañados de un line up de lujo.

- 5 temas inéditos: Estrenados exclusivamente en este show.

- Producción y sonido de última línea por Solo2Producciones.

- Edición limitada: El vinilo de “Debes Resistir” estará disponible en el evento (quedan muy pocas copias).