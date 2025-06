COMIENDO CON BILLY: Historia de un migrante venezolano con el Alfañique por José Ángel Jiménez Pérez.

Por José Ángel Jiménez Pérez.

Había una vez un llanero #venezolano llamado Juan, que decidió explorar el mundo más allá de su amado campo. Su primera parada fue en un pequeño pueblo en #España, famoso por su alegría y su gente cálida.









Era una noche de celebración, y Juan, con entusiasmo, se unió a la algarabía. Mientras caminaba por las calles, se topó con un puesto lleno de dulces que de #inmediato captaron su atención. En el centro, destacaban los #alfeñiques, esos caramelos hechos a base de azúcar de caña que, de alguna forma, le evocaron los días en su tierra, donde su abuela le preparaba golosinas de papelón.









Un desconocido, al notar su interés, le ofreció uno de esos caramelos. Aunque estaba algo alegre por el vino local, Juan aceptó el convite con curiosidad. "¡Gracias, amigo!", expresó con su marcado acento. Al probarlo, sus ojos brillaron. La textura suave y el sabor dulce lo llevaron directo a su infancia.









Rememorando una expresión de su abuelo, exclamó: "Dicen que el llanero borracho no devora dulces, pero parece que estos no entienden de geografías", y se rió con los nuevos amigos que había conocido en la celebración. Con alegría, decidió llevar unos cuantos alfeñiques para compartir en la próxima reunión, portando no solo sabores en sus manos, sino también un pedacito de su tierra en el alma.