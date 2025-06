La llegada de los teléfonos de CANTV a Bruzual por Omar Viana.

Por Omar Viana. Foto Referencial Google.





En el año 1982, como iniciativa del señor Luis García, nos reunimos, con el fin de crear una Asociación civil Amigos de Brzual con carácter jurídico, para ayudar en la solución de los múltiples problemas que existían en la parroquia Bruzual Municipio Muñoz del Estado Apure.









Dicha asociación, fue registrada ante la oficina de registro público del municipio, contaba con un presidente, cargo que ocupó Francisco Frías y un vicepresidente cargo que recayó en mi persona Omar Viana, un secretario de organización, el cual recayó en Luis García, un secretario de actas que recayó en el señor Luis Sevilla, entre los recuerdo ya que el archivo desapareció con la inundación del año 1996.





Un grupo de socios compuestos por el presidente Francisco Frías y los secretarios Luis García y Luis Sevilla sé ocuparon de tramitar la sede de un banco y se dirigieron a Caracas a las oficina principal del Banco de Venezuela, llevando la propuesta de la sede del Banco para la población de Brzual. una de las negativas de la institución financiera fue que no contábamos con líneas telefónicas en la población.





Era el último año de gobierno del Doctor Luis Herrera Campins y el presidente de la CANTV, para ese entonces era Nerio Neri Mago, casado con la bruzualeña Tahio Plazola Gilly de Mago. La Asociación Amigos de Brzual dirigió tres cartas solicitando los teléfonos, una para el presidente de la Canteve, Nerio Neri Mago, una para Tahio Plazola Gilly y otra para el General Bruzualeño Oswaldo Plazola Gilly, quien se desempeñaba como inspector general de las fuerzas armadas de la República de Venezuela, para ese entonces.









Me toca a mi el viaje a Caracas a entregar la correspondencia a estás tres personas, para lograr el cometido viaje la ciudad capital, me dirigí al fuerte Tiuna a la oficina del General Plazola Gilly y me anuncié con un oficial de turno, quien le informa al general de la presencia de una persona de la población de Bruzual que traía una carta para el, cuando bajo el oficial, me dijo que lo acompañara que el general me esperaba en el quinto piso, con mucha amabilidad me recibió y le entregué la carta, después de leerla, me preguntó que si conocía a Caracas y le dije que muy poco, para ese momento eran las once de la mañana, el me dijo usted se va con mi chófer, para la casa de Tahio en la cual usted nos acompañará para almorzar, cuando llegue la señora Tahio Plazola Gilly de Mago ya estaba enterado de mi misión y me dijo después de la comida usted me entrega la correspondencia terminado el almuerzo, entregué la carta al presidente de la Canteve y a su esposa.









Nerio Neri Mago manifestó que colocar líneas telefónicas en Bruzual, era algo complicado por la inversión ya que tenían que conectarse con la repetidora de Achaguas, intervino Tahio y dijo yo le voy a pedir encarecidamente al presidente Herrera ésa red telefónica, pero yo espero de ustedes, refiriéndose al General Plazola Gilly y a su esposo Nerio Neri Mago, la ayuda necesaria para tal fin. Vuelve a tomar la palabra la señora Tahio y término diciendo: "Sí nosotros no logramos llevar los teléfonos a Bruzual en estos momentos, quien sabe cuándo podrá mí pueblo contar con este servicio".





Terminando la conversación, se dirigió a mi, la señora Tahio y me dijo "Dígale a la gente de Bruzual que los teléfonos van, así tenga que pelear con el Presidente Herrera".





Regresé a la población e informe de los resultados del viaje, cosa que celebramos por lo alto ya que los teléfonos, también significaban la presencia de una entidad bancaria.





Tres meses después llegó a Bruzual la empresa que comenzó el montaje de la antena en Bruzual con una repetidora en la población de Santa Catalina, municipio Sosa del Estado Barinas, los cuales se beneficiaron del proyecto ya que le costaría mucho a Santa Catalina la llegada de la red telefónica. Y la otra en la población del Saman, parroquia Mucuritas del municipio Achaguas, en el corto tiempo que le quedaba al gobierno del presidente Herrera se terminó la obra y le corresponde la inauguración al Doctor Marcelo Oquendo, como gobernador del estado Apure.

También puedo recordar que en el reparto de líneas telefónicas, no alcanzó para dotar mi casa de dicho servicio.





Omar Viana, cronista del Municipio Muñoz del Estado Apure.





