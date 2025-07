COMIENDO CON BILLY: Involtigno Mixto: Una Experiencia Gastronómica Inolvidable por Josè Àngel Pèrez Jiemenez.

Hoy tuve el privilegio de disfrutar de una creación culinaria única, el Involtigno Mixto, preparado por el cheff Romano Speca . Desde el primer bocado, supe que esta experiencia sería inolvidable. El chef, con su habitual hospitalidad y maestría, me sorprendió con un plato que combina texturas, sabores y aromas de manera magistral.





La Receta del Involtigno Mixto





Ingredientes de Alta Calidad:





Huevos frescos, de gallinas criadas en libertad, para una tortilla dorada y esponjosa.





Jamón serrano, curado con esmero, que aporta un sabor intenso y ahumado.





Queso manchego, envejecido a la perfección, que se derrite en cada bocado.





Lechuga crujiente, recién cosechada, que aporta frescura y un toque de verde vibrante.





Tomates maduros, jugosos y dulces, que equilibran la riqueza de los otros ingredientes.





Tocineta ahumada, con un sabor profundo y un crujido irresistible.





Papas doradas, cocinadas al punto justo, que añaden un toque de confort.





Pollo mechado, tierno y jugoso, sazonado con hierbas frescas.

Carne de res, jugosa y bien condimentada, que aporta un sabor robusto.





Queso en trocitos, que se funde en cada bocado, creando una textura cremosa.





Salsa de tomate casera, con un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo ácido.





Mayonesa casera, suave y cremosa, que une todos los sabores.





Mostaza de Dijon, con un toque picante que realza el conjunto.





Preparación:





La Tortilla: Se baten los huevos frescos hasta obtener una mezcla homogénea y se cocinan a fuego lento en una sartén antiadherente, creando una tortilla dorada y esponjosa.

El Relleno: Sobre la tortilla, se disponen capas de jamón serrano, queso manchego, lechuga crujiente, tomates maduros, tocineta ahumada, papas doradas, pollo mechado, carne de res y queso en trocitos.





El Toque Final: Se añaden generosas cucharadas de salsa de tomate casera, mayonesa y mostaza de Dijon, que se integran armoniosamente con los demás ingredientes.





El Enrollado: Con cuidado y destreza, se enrolla la tortilla sobre sí misma, creando un rollo compacto y lleno de sabor.

El Servicio: El Involtigno Mixto se presenta en el plato con un corte diagonal, mostrando las capas de ingredientes y los colores vibrantes.





Descripciones Sensoriales





Al cortar el Involtigno Mixto, se revela un arcoíris de colores y texturas. El aroma a huevo fresco y tocino ahumado invade los sentidos, mientras que el queso derretido y la salsa de tomate casera crean una sinfonía de sabores. Cada bocado es una explosión de sensaciones: el crujido de la lechuga, la suavidad del queso, la jugosidad del pollo y la carne, y el toque picante de la mostaza. La mayonesa y la salsa de tomate unen todos los elementos, creando una experiencia gastronómica que es a la vez reconfortante y emocionante.





Agradecimiento y Experiencia Personal





Quiero agradecer al cheff Romano por su hospitalidad y por compartir su arte culinario conmigo. Su dedicación a la calidad de los ingredientes y su habilidad para combinar sabores y texturas son verdaderamente admirables. Este Involtigno Mixto no es solo un plato, es una experiencia que despierta todos los sentidos y deja una huella imborrable en el paladar.





Hoy, el cheff Romano no solo me sorprendió con algo nuevo, sino que también me regaló un momento de placer gastronómico que recordaré por mucho tiempo. ¡Gracias, cheff, por esta deliciosa obra de arte!