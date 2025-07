El Sistema lanza tres discos en el marco de la Primera Sinfonía de Vive El Sistema Fest

Prensa. Sasha Ackerman





En Canto de Navidad, Cantata Criolla y Guaro Club son los nombres de los tres discos que El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela lanzó este jueves 26 de junio, en el marco de la Primera Sinfonía de Vive El Sistema Fest, y que ya pueden ser escuchados en todas las plataformas musicales, así como en youtube.





“Estos tres discos, 100% hechos en Venezuela, por El Sistema, son la mejor manera de continuar la celebración de los primeros 50 años. Son un reflejo de lo que se ha logrado en este recorrido y recogen la diversidad de El Sistema al conectarse con cada uno de los programas académicos que tenemos. Demuestran nuestra constante evolución, no solo a nivel artístico, académico, de los géneros, sino en el carácter innovador en cuanto a la grabación y difusión haciendo uso de las tecnologías más avanzadas (Dolby Atmos)”, explicó Eduardo Méndez, Director Ejecutivo de El Sistema quien además destacó cómo Vive El Sistema Fest se ha consolidado como una plataforma para difundir las expresiones de quienes están generando música de calidad y excelencia.





El primero de los discos es “En Canto de Navidad”. Se trata de una recopilación de los aguinaldos que forman parte de la tradición de la familia venezolana, interpretada por la Coral Nacional Simón Bolívar bajo la dirección de la Maestra Lourdes Sánchez.





“La sumatoria de grandes artistas invitados junto a nuestras voces de la Coral Nacional y la compilación de temas de música navideña de destacados compositores venezolanos, seleccionados con total precisión, marca un antes y un después en nuestra historia musical y permite resguardar la producción venezolana para que se perpetúe en la historia”, explicó la Maestra Sánchez.





También presentaron la “Cantata Criolla”, que es el primer disco de El Sistema grabado en vivo, durante el concierto ofrecido en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Coral Nacional Simón Bolívar y el Coro de Manos Blancas, bajo la batuta del Maestro Enluis Montes Olivar, interpretando la Cantata Criolla de Antonio Estévez, La Margariteña de Inocente Carreño y Santa Cruz de Pacairigua de Evencio Castellanos, tres compositores venezolanos destacados del siglo XX, formadores, amigos y figuras fundamentales en la vida del Maestro José Antonio Abreu y, por tanto, pilares espirituales de El Sistema.





Montes Olivar aseguró que este disco fue “una gran responsabilidad para la nueva generación de músicos que conformamos El Sistema y una plataforma para demostrar lo que somos y lo que hacemos. Estos tres temas son obras centrales de la representación de la venezolanidad y son las más universales. Era una deuda con el mundo esta grabación”, concluyó.





Por su parte, Guaro Club es el primer disco del Ensamble Lara Somos, un grupo de jóvenes músicos que forma parte del Programa de Educación Musical Especial de El Sistema, con discapacidad visual. Este disco fue grabado en el marco de la Primera Sinfonía de Vive El Sistema Fest y rinde homenaje al Maestro Abreu, a El Sistema y a los “guaros” con la incorporación de temas tradicionales como “Moliendo café”, “Presagio”, “Gavilanes” y “Las Cosas Bellas de Lara”





“Es un disco que nace con la finalidad de exponer la fusión de la música popular venezolana con los ritmos latinoamericanos alternativos y con géneros anglosajones; así como temas inéditos compuestos por nosotros, con la calidad y la excelencia que caracteriza a El Sistema”, explicó Daniel Coronado, director musical y trompetista de la agrupación.





El ingeniero de sonido de las tres producciones discográficas fue Eduardo Martínez Cárdenas, quien al igual que la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Coral Nacional Simón Bolívar fueron tres veces nominados al Latin Grammy (2022, 2023 y 2024) y ganaron su primera estatuilla en 2023 con our Elements Immersive Symphony for Orchestra and Chorus.





“El Sistema siempre ha estado a la vanguardia. Fue pionero en la tecnología Dolby Atmos en Venezuela, y estos tres discos no son la diferencia, son parte de la historia musical de excelencia que se está escribiendo en el país. y para todo el equipo de producción musical, que hemos sido parte de El Sistema, fue un honor formar parte de estos proyectos”, explicó Martínez.





Para mayor información de los discos puedes obtenerla en @ElSistema o @ViveElSistemaFest y para escucharlos puedes hacerlo en todas las plataformas musicales.





