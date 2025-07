Golden, el talento colombiano dos veces nominado al Grammy, presenta su nuevo álbum Saoko Volumen 1

Un homenaje afro latino que fusiona el afrobeat, dancehall y ritmos caribeños con la esencia artística de Golden.





Prensa. Hector Alvarez

El reconocido cantante y productor colombiano Golden, dos veces nominado al prestigioso premio Grammy, lanza su esperado nuevo álbum Saoko Volumen 1, un vibrante homenaje a su profundo amor por los sonidos africanos y caribeños. Este proyecto musical fusiona magistralmente el afrobeat, el dancehall y diversos géneros latinos, reflejando la evolución de su identidad sonora y su compromiso con las raíces culturales que han marcado su carrera.





Saoko Volumen 1 no solo es una obra musical; es una declaración de identidad. Cada pista lleva la impronta de Golden como artista integral: cantante, productor y compositor. La propuesta captura la energía de la diáspora africana en Latinoamérica, creando un puente sonoro entre continentes y generaciones.





Golden obtuvo una de sus más destacadas nominaciones al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Reggae, por su participación en el segundo sencillo de Shenseea, "Dolla", parte del álbum "Never Gets Late Here". Este reconocimiento lo consolidó como uno de los nombres más prometedores e innovadores de la escena musical global.





Más allá de su faceta como intérprete, Golden ha trabajado detrás de grandes éxitos que han alcanzado repercusión internacional, dejando su huella como productor y compositor de renombre. Su versatilidad, sensibilidad artística y conexión con los ritmos del mundo lo posicionan como una de las voces más poderosas de la nueva generación musical latinoamericana.





Con Saoko Volumen 1, Golden reafirma su visión artística y abre un nuevo capítulo en su carrera, celebrando la diversidad, el ritmo y el alma de la música afro latina contemporánea.