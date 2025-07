VDollar internacionaliza su trap con “WYM?” junto al italiano NOCE

Prensa. HA Comunicaciones

El rapero y productor venezolano VDollar presenta su nuevo sencillo “WYM?” junto al emergente rapero italiano NOCE, un tema de trap cargado de energía y con un mensaje claro: enfrentar la vida sin espacio para traiciones ni vacilaciones. La pista, compuesta por VDollar y construida sobre el beat producido en tándem por Vlast x Maikfine, fusiona líneas afiladas con una atmósfera sonora magnética que impulsa al oyente a actuar.