El joropo llega por primera vez a los escenarios de Taiwán

La música tradicional colombiana logra abrirse paso en un país asiático que ni siquiera está en el radar de la exitosa gira mundial de Shakira: Taiwán. El grupo llanero Cimarrón se convertirá en octubre en el primer artista colombiano programado en una gira por los principales teatros taiwaneses.

Prensa. Cimarròn-Colombia.





Con la cantadora Ana Veydó como líder, la banda aterrizará al sur de Taiwán el 15 de octubre para debutar en el Centro Cultural de Kaohsiung, específicamente en el Teatro Jhih‑de. Esta sala, con capacidad para 1.672 asistentes, es el escenario habitual de la Orquesta Sinfónica Kaohsiung. Pocos artistas del continente americano se han presentado en este teatro, como el aclamado ensamble Kronos Quartet (Estados Unidos) y el pianista Amaral Vieira (Brasil).





Es así como Cimarrón formará parte de una programación dominada por la música clásica. “El público asiático valora nuestro formato y calidad musical, pero también el espíritu de cada uno de nosotros como artistas, forjado en un contacto con la naturaleza más cruda de la región, entre sonidos, cantos y técnicas que no se conocen en las academias. No queremos parecer de la Orinoquía: somos gente de aquí”, señaló Ana Veydó desde su sede de ensayos en San Martín de los Llanos, en el Meta.





Después de las dos primeras noches en el sur de Taiwán, Cimarrón viajará a la costa oeste para cumplir con dos fechas en el Centro para las Artes Escénicas de Yuanlin. En sus conciertos del 18 y 19 de octubre, la banda tendrá el reto de cautivar a la misma audiencia que ovacionó recientemente a Jaap van Zweden (Países Bajos), director de las orquestas filarmónicas de Nueva York, Hong Kong y Seúl.





En el Teatro Zhongli de Taoyuan esperan el espectáculo de Cimarrón el 21 y 22 de octubre, en la misma franja artística que acoge al grupo de percusión Diez Tambores de Tainan, una gloria nacional taiwanesa que ha llevado sus sonidos milenarios al mundo.





El cierre de la gira se extenderá por tres noches consecutivas en el Centro Nacional para las Artes Escénicas de Taipéi, el escenario más codiciado de la capital de Taiwán. El espectáculo de Cimarrón se destaca a la par del director sinfónico Alexandre Desplat, quien ha sido 11 veces nominado a los premios Óscar y dos veces ganador de los Grammy.





Ana Veydó encuentra en esta gira una oportunidad para demostrar que las raíces tienen valor en la escena internacional: “Las puertas del mundo también pueden abrirse para quienes venimos de los territorios, más allá de las barreras que pongan las élites regionales o nacionales a propuestas artísticas como la nuestra”. Recordó que el repertorio de Cimarrón potencia la riqueza de los golpes y canciones tradicionales de los Llanos colombo-venezolanos, en un espectáculo que también eleva la danza zapateada solista a un nuevo rigor coreográfico.





La gira de Cimarrón por Taiwán marca una continuación del sorprendente éxito que ha tenido esta banda en los escenarios más emblemáticos de Asia. Con un poder de convocatoria sin precedentes, Cimarrón sumó más de 28.000 asistentes a sus conciertos en Japón a finales del año pasado, de acuerdo a los reportes de taquilla.





En su vertiginosa carrera internacional de 25 años, Cimarrón se ha consolidado como el artista colombiano con mayor presencia en el continente asiático, en escenarios como el Festival Hall de Osaka y el Teatro Bunkyo de la Orquesta Filarmónica de Tokio (Japón, 2024), Gran Teatro Nacional de Pekín (China, 2019), Centro Internacional de Nueva Delhi (India, 2019), Rainforest World Music Festival (Malasia, 2017), Centro Cultural de Hiroshima (Japón, 2017), Rajasthan International Folk Music Festival (India, 2012), y la Expo Mundial de Shanghái (China, 2010).

Mira aquí las fechas de la gira de Cimarrón por Taiwán

15 oct | Kaohsiung | Centro Cultural de Kaohsiung 16 oct | Kaohsiung | Centro Cultural de Kaohsiung 18 oct | Changhua | Centro para las Artes Escénicas de Yuanlin 19 oct | Changhua | Centro para las Artes Escénicas de Yuanlin 21 oct | Taoyuan | Teatro Zhongli 22 oct | Taoyuan | Teatro Zhongli 24 oct | Taipéi | Centro Nacional para las Artes Escénicas 25 oct | Taipéi | Centro Nacional para las Artes Escénicas 26 oct | Taipéi | Centro Nacional para las Artes Escénicas

Cimarrón: 25 años llevando el joropo al mundo



