viernes, 12 de septiembre de 2025

Segundo episodio de «Herencia Italiana, una mirada a través de ellas» con Julie Restifo

Prensa. Venezuela Sinfónica.

Le invitamos a disfrutar del segundo episodio de la serie «Herencia Italiana: una mirada a través de ellas». En esta entrega, tenemos el agrado de presentar el testimonio de la actriz, productora y directora de teatro Julie Restifo.


Julie, una mujer cuya sensibilidad y entrega han forjado un legado perdurable en las artes dramáticas de nuestro país, nos abre su corazón para compartir la historia de sus raíces italianas. Con sus recuerdos, nos transporta a la calidez de su nonna y a ese amor8 inagotable que se expresaba en cada gesto y en cada plato servido en la mesa familiar, donde la gastronomía se convertía en un encuentro de unión y alegría.


Esta herencia se transformó en un profundo amor por el trabajo, un compromiso con Venezuela y la pasión por una carrera artística que sigue iluminando escenarios. Este proyecto, una iniciativa de la Embajada de Italia en Venezuela, el Instituto Italiano de Cultura, en colaboración con Impact Hub Caracas, rinde homenaje a las mujeres ítalo-venezolanas que, con su voz y su ejemplo, mantienen vivos los valores que nos inspiran.


Agradecemos a Doctor Construcción C.A., Euroamericana de Vinos CA, Astoria Vini Venezuela y al resto de nuestros patrocinadores por su valioso apoyo.

@iiccaracas @soyjulierestifo @italianocondiana @consolatoitalia_caracas @consolatoitaliamaracaibo @cgievenezuela @comitescaracas @comites_oriente_po @comites_mcbo @faiv_ig @dantevenezuela @cavenit @ImpactHubCcs @doctorconstruccion @eadevinos @astoriaviniven



#HerenciaItaliana #EmbajadaDeItalia #InstitutoItalianoDeCultura #ImpactHubCaracas #MujeresQueInspiran #ItaliaEnVenezuela

Esperamos que disfrute de este episodio.

Julie Restifo | Episodio 02
https://www.youtube.com/watch?v=-2XoYTxP_ns
https://www.instagram.com/p/DOV6DwWDkbD/

Diana Rosato | Episodio 01
https://www.youtube.com/watch?v=QocBs2RmHsM
https://www.instagram.com/p/DN8wOWFDrq3/

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones.
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

