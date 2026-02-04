El artista colombiano Jheral abre las puertas a su universo emocional con “Locura”

Prensa. HA Comunicaciones

El artista colombiano Jheral presenta “Locura”, un sencillo que se sumerge en los rincones más intensos de la emoción humana, donde el sentimiento supera a la lógica y el corazón toma el control. La canción invita a dejarse llevar, a sentir sin filtros y a habitar ese espacio donde el deseo, la confusión y la pasión se entrelazan.





“Locura” no es solo una canción: es un estado emocional. Nace en ese punto en el que las palabras ya no alcanzan para explicar lo que se siente y la música se convierte en el único lenguaje posible. Con una atmósfera íntima y envolvente, Jheral utiliza su voz como hilo conductor para guiar al oyente por emociones profundas, honestas y, muchas veces, silenciadas.





La letra destaca por su cercanía y calidez, celebrando la belleza y el valor personal desde lo cotidiano y lo genuino. https://youtu.be/YREiV8AoYH8





Frases que funcionan como un acto de afirmación y amor propio, recordando que reconocer el valor del otro también es una forma poderosa de conexión. Más allá del romanticismo, “Locura” transmite un mensaje claro para quienes alguna vez dudaron de sí mismos. Es una canción dedicada especialmente a la mujer que creyó haber perdido su valor, un reflejo que devuelve la luz y reafirma que el brillo interior permanece intacto, incluso en medio del caos.





Originario de Cartagena de Indias, Colombia, Jheral ha venido consolidando su proyecto artístico desde una propuesta auténtica, donde la sensibilidad, las letras emotivas y una identidad sonora contemporánea son protagonistas. Su música busca conectar con emociones reales, apostando por canciones que se sienten más de lo que se explican.





Con “Locura”, Jheral reafirma su interés por explorar los estados emocionales del ser humano y por crear música que acompañe, abrace y dialogue con quienes atraviesan momentos de intensidad, duda o redescubrimiento personal.





Para la mujer que pensó que perdió su valor… “Locura” llega para recordarle que sigue brillando.