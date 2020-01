APURE: Información deportiva de la entidad llanera. (Cápsulas Deportivas)

FUTSAL:

La

Liga Especial de Biruaca de Futsal anuncia su congresillo en el Leonardo Arginzones para próximo torneo dicha liga lleva desarrollándose en libre y sub 12, 14, 18 y 20. Raúl Leoni (Biruaca) inicia su año deportivo convocando a sub 18 y sub 20 así como su femenino a entrenamientos en el domo de Bravos de Apure para asumir próximos compromisos en las ligas nacionales, la sub 20 tiene pautado asistir entre el 20 a 23 de Enero a festival Evolución y campeonato nacional en la Guaira. La Liga Cristiana Municipal de San Fernando realizara su congresillo en el 12 de Octubre desde Peru comenta sobre la conversión de la liga cristiana a liga municipal el Prof.

Jean Hernández

: “