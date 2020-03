VENEZUELA: Pacientes renales en Venezuela temen perder la vida en colas por gasolina.

La situación para los enfermos renales no es nueva. Desde que arrancó el tema de la cuarentena LA PRENSA ha denunciado los abusos a los que están siendo sometidos los enfermos pues muchos no pueden llegar a sus unidades de diálisis por no tener cómo trasladarse. “Es una situación incómoda que trastoca a todos los que tenemos que ir a una unidad de diálisis. El problema para muchos enfermos no es cómo llegar a sus centros asistenciales sino cómo regresar de casa”, puntualizaban los pacientes atendidos en la Unidad Barquisimeto.