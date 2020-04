ARTICULO: El Coronavirus… El Pretexto Perfecto?

Algunos presidentes, reseñan en los medios de comunicación, cuando algún muere con este virus a cada rato, y eso está bien informar, pero porque no reseñan la muerte de líderes sociales y luchadores por los derechos humanos, que también ocurren por centenares, ¿es que acaso no son personas también?, pues, ¡ni siquiera se averigua!... no les interesa ser promotores de su propia violencia que concibe un sinnúmero de fallecidos y migrantes de sus propios países o se han creado murallas, para negar el acceso a millones inmigrantes, que muriéndose de hambre en sus países buscan tener una vida más digna. Mueren familias completas en las llamadas pateras, pero no se hace un plan mundial para mitigar estos problemas, que muchos de esos países han generado precisamente por la acción colonialista e imperialista de los que proponen murallas para contenerlos.