VENEZUELA: En La Guajira exigen comida y la dictadura los reprime.

“La gente en la Guajira está pasando hambre por eso salieron a las calles a exigir comida y la Guardia los reprimió. En este municipio no tenemos electricidad, señal telefónica y cada día hay más escasez. Muchas familias de Guarero se alimentan en el comedor de la ONU que está en el corregimiento de Paraguachón y desde que se ordenó el cierre de la frontera no pueden transitar hacia allá. Exigimos alimentos para que los niños y ancianos no sigan muriendo de hambre”, afirmó Vieco.