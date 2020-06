CINE: ¿Buscas un poco de suspense en Netflix? Aquí te presentamos una selección de títulos que no te van a decepcionar.

Prensa. fotogramas.es

A veces lo único que nos apetece es que nos pongan un poco en tensión. Hoy no queremos romances apasionados, aventuras de acción o comedias delirantes, sino una historia que nos coja de las solapas de la camisa y nos obligue a seguirla bien atentos hasta el final. Lo que viene a ser una película de suspense de las buenas, de las que enganchan y sorprenden y te dejan pensado.

¿Es eso lo que andas buscando cuando le das vueltas al catálogo de Netflix? No te preocupes, que aquí te presentamos una selección de títulos que no te van a decepcionar: thrillers de todos los tamaños y colores para disfrutar de una buena historia de misterio, acción y, de vez en cuando, hasta un poco de romanticismo. Toma nota y no te pierdas otras de nuestras recomendaciones.

Un lugar tranquilo (John Krasinski, 2018).

Todo un éxito de taquilla y crítica, este debut de John Krasinski nos dejó con los pelos de punta. Y el responsable de ello es, posiblemente, el sepulcral silencio que recorre toda la cinta. La Tierra ha sido aparentemente invadida por unos seres alienígenas violentos, que juegan con la desventaja de no tener vista. Por eso, lo más importante es no hacer ruido para no atraerlos. Así se ha establecido sus rutinas una familia, que ha estado sobreviviendo en una casa de campo hasta que el caos se desata por un pequeño pero imperdonable error.

El resplandor (Stanley Kubrick, 1980)

Todo un clásico de Stanley Kubrick que es, por derecho propio, una de las películas más escalofriantes de la historia del cine. Aunque a Stephen King no le gustó nada lo que el cineasta hizo con su novela, esta película es una de las imprescindibles de los 80. Nos cuenta la historia de una familia que ha de pasar el invierno en un vacío Hotel Overlook, que queda aislado por la nieve en esta temporada. Pero los fantasmas del pasado aparecen para volver loco la patriarca Jack Torrance (Jack Nicholson) y desatar una serie de extrañas circunstancias.

Hijos de los hombres (Alfonso Cuarón, 2006)

El mexicano Alfonso Cuarón nos mostró un futuro en esta película que no pintaba nada bien. Un futuro en el que los nacimientos se han detenido por completo y la humanidad se enfrenta a su extinción. En ese contexto, Theo (Clive Owen), un ex-activista, es contratado por Julian (Julianne Moore) para que proteger a una mujer embarazada. ¿Podría ser ella la salvación que estaban esperando? Y lo más importante, ¿conseguirá sobrevivir entre fanáticos violentos y la violencia policial en las calles?

Mystic River (Clint Eastwood, 2003)

Es una de las películas más aplaudidas de Clint Eastwood, y no nos extraña. En ella, tres amigos de la infancia que crecieron en un barrio obrero vuelven a reunirse uniendo los traumas del pasado con los problemas del presente: el asesinato de la hija de uno de ellos, Jimmy Markum (Sean Penn). Su amigo policía, Sean Devine (Kevin Bacon), se encargará del caso, pero tendrá que controlar a Jimmy, que quiere tomarse la justicia por su mano.

Uno de los nuestros (Martin Scorsese, 1990)

Antes de 'El irlandés', estuvo 'Uno de los nuestros'. Martin Scorsese firmó una de sus películas más icónicas a principios de los 90, el epítome más brillante del cine de mafias y un gran ejemplo de su estilo más característico. Allí seguimos a Henry Hill (Ray Liotta), un niño de Brooklyn que siempre ha querido ser gángster. Y lo conseguirá. Le acompañan Robert de Niro y Joe Pesci en probablemente sus mejores papeles en el cine.

El ángel (Luis Ortega, 2018)

Esta película argentina, producida por El Deseo, nos cuenta la historia real de Carlos Robledo Puch, un joven que a sus tempranos diecisiete años es un ladrón de escándalo. Es algo que nadie diría por su apariencia angelical y sus rizos rubios, pero poco a poco se convertiría en uno de los criminales más célebres de Argentina, no solo por sus robos, sino también con once asesinatos a sus espaldas. Luis Ortega dirige este thriller ambientado en los años 70 que aumenta la leyenda del conocido como 'El ángel de la muerte'.