APURE: Relatos de cómo fue el milagro que le dio la Beatificación al Dr. José Gregorio Hernández en los Llanos Venezolanos.

Luego llegan a la casa y Julián Solórzano, le dice a su esposa que la niña fue herida. Por lo que, la señora Carmen agarra a Yaxury y dice; “buenos Dios mío está en tus manos. No me quites a mi niña, hace unos años tuve una perdida. Bueno ya me quitaste la primera. No me quites la segunda”.