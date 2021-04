MILAGRO APURE: Niña amilagrada Yaxury Solórzano dijo que hay que pedirle con fe al Dr. José Gregorio Hernández.

También expresó Yaxury en referencia al Dr. José Gregorio Hernández, “mi recomendación es que tengan fe y si algún día, se le enferma algún familiar, no le pidan, ah porque le voy a pedir no. Pídanle de corazón, con fe para que ustedes vean que si se lo concede. Pero si ustedes le piden sin fe, jamás. Porque él sabe que no confían en él y primeramente a Dios y después al Dr. José Gregorio Hernández”.