FARÁNDULA: Héctor Sandarti revela el motivo de su despido en Telemundo

Ante esta decisión del canal, Sandarti explicó que el medio se valió de una cláusula que existía en su contrato laboral para poder despedirlo de manera legal. "Dentro de mi contrato hay una cláusula que estipulaba que antes de comenzar el último año, tanto Telemundo como yo, teníamos la opción de no renovar ese último año por la razón que fuera, sin ningún tipo de penalización. Ellos aprovecharon esa cláusula", acotó el presentado de 52 años, quien ahora conduce el programa dominical de Televisa Un minuto para ganar.

Asimismo, Sandarti detalló que él había firmado por tres años el contrato y que para la fecha, jueves 21 de mayo, recién apenas había cumplido dos años en el medio de comunicación.

Por otra parte, Héctor comentó que esta decisión le tomó por sorpresa. "Cuando yo llego a Telemundo todo el mundo me decía 'entraste como pez en el agua', 'nos caíste como anillo al dedo', desde César Conde, que para ese momento era el CEO de Telemundo, hasta las personas que trabajan en intendencia. La gente de la cocina me decía: 'Sandarti eres la mejor contratación que ha hecho esta compañía'. Obviamente, ¿qué te hace sentir?, aparte de querido y apreciado, pues de aquí soy y aquí me voy a jubilar porque todo el mundo está muy contento", expresó.

"Por eso cuando se da el despido fue tan sorprendente porque incluso hasta mis propios compañeros, jefes y técnicos decían: 'No lo podemos creer'", agregó.

