FÚTBOL: Las razones del adiós de Messi

lo que siento yo por este club va más allá de cualquier firma y de cualquier papel

. Ese mensaje de tranquilidad para la afición del Barça se convirtió en un burofax solicitando rescindir gratis su contrato con el Barça.

"La gente del Barça me conoce y sabe que no hay ningún tipo de problema. Más allá de lo que diga un contrato,, así que por ese tema no hay ningún problema". Esta frase, pronunciada por Lionel Messi el 2 de diciembre en el Teatro Chatelet de París el día que recogió su sexto Balón de Oro, se ha autodestruido en nueve meses