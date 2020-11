CURIOSIDADES: El GR Yaris que querrás tener en tu garaje.

Prensa. Muy Interesante.

El sector del motor está en plena transición. El consumo de vehículos ha cambiado tanto que las marcas hablan de convertirse en proveedores de soluciones de movilidad. Toyota pone el foco en la eficiencia, siendo pionera en el lanzamiento de sistemas de propulsión como la hibridación o la pila de combustible. Sin embargo, a los verdaderos apasionados de los coches, estas novedades nos dejan algo fríos. ¿Son funcionales? Por supuesto. ¿Son pasionales? No tanto. Por eso el lanzamiento del Toyota GR Yaris ha despertado tanta expectación.





Al fin la firma nipona pone las cartas sobre la mesa y demuestra que no solo puede hacer coches útiles, también es capaz de ponernos los pelos de punta y disparar nuestra adrenalina. No os dejéis engañar por su nombre, el Yaris GR tan solo comparte el nombre con el utilitario de Toyota, nada más. Se trata del modelo más deportivo, vibrante y sorprendente del portfolio japonés, incluso por encima del Toyota Supra GR. Bajo el motor guarda un motor de 261 CV, combinado con una caja de cambios manual y un sistema de tracción total.





Si todavía no se han despertado todas tus alarmas te digo más: es un coche derivado del Mundial de Rallys. No tiene rival directo. Su carácter indomable lo hace muy superior al Ford Fiesta ST o al Mini John Cooper Works, dos coches de tracción delantera y comportamiento más refinado y predecible. Su precio, de 32 900 euros para el modelo de equipamiento base, no lo hace accesible, pero sí un sueño alcanzable para los más petrolheads. No tendría demasiado sentido gastarse tal cantidad en un modelo de 3,99 metros de largo y 174 litros de maletero, pero ¿Qué sería la vida sin los sinsentidos?





El sector del motor entero ha sido unánime con el Toyota GR Yaris: ha nacido una estrella. Su concepto, al margen de lo establecido, y su excelente rendimiento lo convertirán en un superventas. ¿El problema? El Yaris se fabrica en Motomachi (Japón) con gran presencia de procesos manuales que retrasan los tiempos de entrega. Toyota ya adelanta que solo se pueden producir 25 000 unidades al año, por ahora.





Un utilitario con carácter

El Toyota GR Yaris comparte muy poco con el modelo de producción que le da nombre. Sus cotas son de 3,99 metros de largo por 1,80 m de ancho y 1,46 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,55 metros. Pesa solo 1 355 kilogramos y el año de la vía delantera es de 1,53 m por 1,57 m de la vía trasera.





Dos modelos, dos almas

El Toyota GR Yaris estará disponible en nuestro país en dos niveles de equipamiento. El primero, de serie, sale desde 32 900 euros. Con el Circuit Pack, casi obligatorio para este modelo, llegan los diferenciales delanteros y traseros tipo Torsen. Este sistema hará que el paso por curva sea coser y cantar, repartiendo la fuerza del motor a la rueda con más adherencia y evitando así posibles renuncias de potencia.





Más racing

El Circuit Pack también incorpora una suspensión GR de tarado más duro, las llantas forjadas de 18 pulgadas y los neumáticos Michelin Pilot Sport 4S de 225/40 en ambos ejes. El comprador podrá escoger entre el tono blanco Classic, rojo Emoción o negro Metalizado para el exterior.

