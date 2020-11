LVBP: José Salas de las Águilas del Zulia; "Trato de mantenerme calmado".

Prensa. Águilas del Zulia.

Ocho jugadores del equipo rapaz han debutado en la Liga Venezolana de Béisbol durante los dos primeros juegos de la temporada, uno de ellos es el campocorto José Salas quien tomó su primer turno en el circuito con 17 años. Como noveno bate y defensor de la posición seis en el campo, el número ocho en el uniforme del equipo debutó oficialmente como pelotero profesional. En su primer turno contra el abridor de Cardenales Néstor Molina dio indiscutible al jardín izquierdo en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.





"Traté de mantenerme calmado, entré con un plan a batear y me salió" dijo el jugador en tono optimista. Salas recibió uno de los bonos más altos de su generación y estampó su firma con la organización de los Marlins de Miami, pero la pandemia que vive el mundo le impidió hacer su debut en el sistema de ligas menores de los peces.





"Como no se pudo jugar este año, los Marlins me apoyaron para jugar en esta liga, hasta el momento no tengo limitaciones y espero jugar como se hacerlo" afirmó. El infielder se fue de 4-2, con anotada y ponche en su estreno e intervino en varias jugadas defensivas incluyendo un doble play, pero se considera a su edad un jugador completo.





"Mi fuerte es el bateo, pero hay que ser un jugador completo, jugar defensa, ofensiva, brazo, correr hay que hacer de todo" resaltó además ser admirador del jugador Miguel Rojas. "Él es también de los Marlins y me gusta mucho su manera de jugar, él me ha dado muchos consejos para mejorar". El prospecto de los Marlins espera que su actuación en la LVBP se vea reflejada cuando tenga que hacer su estreno con la organización del sur de la Florida el próximo año.

