TECNOLOGIA: Windows Hello: qué es y por qué deberíamos usarlo.

Con la llegada hace algunos años de Windows 10 también es cierto que Microsoft decidió desarrollar distintas funcionalidades nuevas con la intención de mejorar al máximo la usabilidad de los usuarios cuando utilizan este nuevo sistema operativo. Y un buen ejemplo lo encontramos en Windows Hello.





Consiste básicamente en una alternativa a la hora de iniciar sesión tanto en los dispositivos como en las aplicaciones mediante el reconocimiento facial, huellas dactilares o el escaneo del iris. Para ello, Windows Hello utiliza tecnología basada en la biometría, que ofrece a los usuarios de Windows 10 la posibilidad de acceder de forma segura a sus diferentes dispositivos y aplicaciones, además de servicios en línea y redes.





Se convertiría, por tanto, en una alternativa a las tradicionales contraseñas, y muchos especialistas lo llegan a considerar incluso como un método no solo más seguro y confiable, sino, sobre todo, más fácil de usar para acceder a servicios, dispositivos y datos críticos a los que anteriormente era necesario acceder mediante contraseñas.





Como opinan muchos expertos, Windows Hello ayuda a resolver algunos problemas de seguridad. De hecho, aunque pensemos que las contraseñas tradicionales son opciones seguras para proteger nuestros inicios de sesión o nuestros datos, la realidad es que no lo son tanto, habitualmente porque muchos usuarios suelen utilizar contraseñas originalmente fáciles de adivinar, las suelen escribir en papel, o incluso pueden acabar no recordándolas (algo muy habitual cuando nos inventamos una contraseña con letras y números que no sigan un patrón concreto).





Por ejemplo, no es raro que muchos usuarios tienden a utilizar una misma contraseña (o variaciones de la misma) en varios sitios Web y aplicaciones, por lo que en realidad serían fáciles de encontrar o de adivinar.





Por suerte, soluciones como Windows Hello u otras funciones de autenticación biométrica como podría ser el caso de Touch ID o Face ID (desarrollados por Apple) ofrecen una alternativa mucho más segura a las contraseñas, principalmente porque se basa en una tecnología más difícil de romper.





¿Para qué sirve Windows Hello?

Al eliminar la necesidad de contraseñas y otros métodos comunes (pero menos seguros) bajo los cuales la probabilidad de que se puedan robar las identidades es mucho mayor, Windows Hello es una opción interesantísima porque limita las posibilidades de ataque en Windows 10.





No en vano, es una opción ideal para autenticarnos en nuestra cuenta de Microsoft, o en un determinado servicio que no sea de esta compañía pero que admita Fast Identity Online (FIDO), todo ello mediante un simple gesto, como por ejemplo podría ser el caso de una huella digital, un escaneo facial o el escaneo en sí del iris.





Cómo funciona Windows Hello

Windows Hello utiliza una luz estructurada en 3D con la finalidad de generar un modelo de la cara del usuario. Luego, utiliza técnicas anti-spoofing para limitar el éxito de las personas que crean máscaras o cabezas falsas con la intensión de burlar y falsificar el sistema.





Los usuarios pueden configurarlo fácilmente en las opciones de inicio de sesión, en la configuración de la cuenta. Para ello, necesitan establecer la opción que deseen (huella digital, escaneo facial o escaneo de iris), aunque, una vez configurado, es posible mejorar esos escaneos y eliminar o añadir, por ejemplo, huellas digitales adicionales.





Qué ocurre una vez configurado Windows Hello

Una vez hemos configurado Windows Hello, es muy sencillo utilizar la tecnología. Para ello, simplemente basta con colocar nuestro dedo en el sistema de lector de huellas o echar un único y rápido vistazo al dispositivo para que el acceso a las cuentas de Microsoft, a los programas principales o a las aplicaciones de terceros que utilizan la API sea desbloqueado.

Para qué usuarios es útil Windows Hello

Lo cierto es que no existe un público específico para el que Microsoft creara y diseñada esta tecnología. Al contrario, está diseñado tanto para consumidores domésticos como para empresas. En el año 2017, por ejemplo, sabíamos que más de 37 millones de personas ya estaban utilizando Windows Hello, mientras que más de 200 empresas ya habían decidido implementar la tecnología en sus compañías. De acuerdo a la empresa, fuera del equipo de TI de Microsoft, la mayor implementación empresarial de Windows Hello comprendía más de 25.000 usuarios.

Por qué deberíamos utilizar Windows Hello si disponemos de Windows 10. No importa que no te olvides de las contraseñas, o que incluso utilices claves muy complicadas de adivinar. Ahora que las utilizamos prácticamente para casi todo (redes sociales, correo electrónico, etc.), aquellos usuarios que se preocupan por la seguridad se dan cuenta de que el escaneo del iris, el reconocimiento facial o una huella digital para acceder a sus dispositivos o cuentas es, posiblemente, una de las opciones más seguras, al menos de las existentes hasta el momento.

Aun cuando la contraseña continúa siendo el mecanismo de inicio de sesión más utilizado hoy en día, es preferible optar por mecanismos más seguros, especialmente si tenemos la opción de dar el paso.

¿Qué necesitamos?

Aunque es fácil de configurar y de usar, Windows Hello viene con una serie de requisitos de hardware específicos que es necesario conocer y tener en cuenta. En la actualidad, la mayoría de los ordenadores con Windows 10 equipadas con cámaras que puedan capturar espectroscopía infrarroja bidimensional o escáneres de huellas digitales, son compatibles con esta tecnología, además de Surface Pro y Surface Book de Microsoft.





No obstante, si disponemos de Windows 10 en nuestro ordenador, pero el PC en sí no cuenta con el hardware necesario, es posible utilizar dispositivos de terceros que sí hagan esta función, como por ejemplo es el caso de pequeños lectores de huellas digitales USB o incluso cámaras USB.

