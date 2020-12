CURIOSIDADES: Hallan un nuevo 'fantasma marino' en las profundidades de Puerto Rico.

Prensa. Muy Interesante.

Las profundidades de nuestras aguas albergan muchos misterios aún por descubrir. Los peines de mar son pequeñas criaturas translúcidas con forma globular que flotan a la deriva por nuestros océanos como si de fantasmas marinos se tratara. Ahora, un equipo de científicos oceánicos de la Administración Nacional Oceánica Atmosférica (NOAA) ha descubierto una nueva y extraña especie frente a las costas de Puerto Rico.





El estudio, publicado en la revista Plankton and Benthos Research describe cómo estas criaturas se mueven bombeando ocho filas de cilios en forma de peine que refractan la luz y provocan una exhibición de colores a medida que atraviesan el agua. Son animales carnívoros que se alimentan de pequeños artrópodos y larvas.





La nueva especie ha sido bautizada como Duobrachium sparksae y se encontró a través del Deep Discoverer, un vehículo operado a distancia (ROV). Usando las imágenes de alta definición capturadas por el ROV, los científicos en tierra firme pudieron inspeccionar la nueva criatura de manera segura.





"El vídeo y la fotografía de alta calidad fueron cruciales para describir esta nueva especie" porque los animales gelatinosos no se conservan muy bien. Además de permitir a los científicos revisar los detalles minuciosos de estos animales, también pudieron observar algunos comportamientos inusuales en las imágenes.

"Todavía no estamos seguros de su papel en el ecosistema", comenta Mike Ford, científico de NOAA Fisheries. “Podemos considerar que cumple funciones similares a otros ctenóforos cerca del fondo del océano y también tiene algunas similitudes con otros ctenóforos en áreas de mar abierto. Vimos la especie tres veces en un área relativamente pequeña; con suerte, eso significa que no son extremadamente raros".





Referencia: Duobrachium sparksae (incertae sedis Ctenophora Tentaculata Cydippida): A new genus and species of benthopelagic ctenophore seen at 3,910 m depth off the coast of Puerto Rico Michael Ford, Nicholas Bezio, Allen Collins DOI: https://doi.org/10.3800/pbr.15.296

