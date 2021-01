DEPORTES: Apureña sigue con su actividad deportiva fuera de nuestro país siendo entrenadora.

La joven Multifacética apureña comenzó en el fútbol y práctico rugby.

Natalia Salazar lleva casi dos años fuera de su tierra natal, pero eso no le ha impedido desarrollarse como atleta. En esta oportunidad es entrenadora de la disciplina patinaje, reto que estamos seguro lo hará con la mejor disposición y éxito como todo lo que ha enfrentado.





Esta exlancera nos comenta: "En mi experiencia como entrenador físico-técnico de patinaje artístico en Ecuador. Entiendo que la esencia de esta labor es generar dudas y sed te preguntas. Es saber presionar al atleta con la intención de estimular su comodidad psicológica, física y técnica en el acto competitivo. Está es otra de la ciencias que requiere de observación constante a cada atleta, hacerle seguimientos a los gestos, a los movimientos e historiales de cada uno, sin que ellos sepan, sí que ellos lo sospechen para que no cambien su comportamiento natural, aprender a descifrar lo que sus cuerpos dicen. Puede haber cabida para cualquier definición, pero, si alguien me pregunta cuál es la clave para que todo esto funcione, mi respuesta siempre será, que el amor, la capacidad de entendimiento, certeza de merecimiento y claridad de propósito son los factores fundamentales entre mis atletas y yo, saber escuchar, aprender a utilizar el contacto físico (una palmada de aliento) en los momentos necesarios”.





“Sé que lo estoy haciendo bien, en los entrenamientos cuando alguno de ellos presenta algún dolor físico lo primero que hacen es buscarme a mí con la mirada, y luego viene el "Naty ayúdeme" que siempre estoy esperando. No sé si me dediqué a resto el resto de mi vida, pero se, que esto me ha formado mucho como humano, como un ser humano más empático y responsable. Me hace sentir orgullosa y siempre orgullosa del ser humano en el que me estoy convirtiendo", refirió Natalia Salazar.





El mejor de los éxitos para ella y pronto la queremos en ver en San Fernando de Apure.

