GASTRONOMIA: Pollo al horno con verduras, manzana y salsa de mandarina: receta de asado reconfortante contra el frío.

Nada como un buen asado de pollo para comer bien en casa un fin de semana; aunque realmente estos platos son tan fáciles de preparar que podríamos cocinarlo cualquier día de la semana. Pero algo tiene el ave al horno que pertenece a los días festivos, especialmente si empleamos pollo de corral de buena calidad y lo alegramos con ingredientes que aporten aún más sabor, por ejemplo verduras de temporada y frutas de invierno, como en este caso.

Los cuartos traseros completos son muy prácticos para cocinar pollo al horno racionando las porciones cómodamente, sale muy sabroso y no tenemos que agobiarnos ni complicarnos de más como podría ocurrir con un ave completa. Aunque no vayamos a comernos la piel, es recomendable mantenerla para lograr un asado bien sabroso, con la carne jugosa. Necesitaremos mandarinas para cortar y hornear directamente sin pelar, que no conviene luego comer porque quedarán chamuscadas y algo amargas, y otras para exprimir el zumo.

Ingredientes

Para 3 personas

Cuartos traseros de pollo con piel (sacados de la nevera 15 minutos antes)

3 Puerro

2 Diente de ajo con piel

4 Chirivía

1 Zanahoria

2 Nabo blanco grande

1 Manzana firme y algo ácida

1 Mandarina pequeñas enteras

2 Zumo de mandarina

50 ml Zumo de limón

10 ml Miel

10 ml Salsa de soja (opcional)

5 ml Vino blanco

50 ml Aceite de oliva virgen extra

40 ml Hierbas provenzales (romero, tomillo, orégano, perejil, salvia...)

Pimienta negra molida

Sal

Cómo hacer pollo al horno con verduras, manzana y salsa de mandarina

Dificultad: Fácil

Tiempo total 1 h

Elaboración 10 m

Cocción 50 m

Precalentar el horno a 200ºC. Limpiar el pollo con papel de cocina, quemar los posibles restos de plumas y retirar el exceso de grasa que pueda tener. Salpimentar generosamente por todos los lados y aderezar con hierbas provenzales. Colocar en una fuente refractaria, sin amonotonarlos.

Lavar y secar todas las verduras y la fruta. Trocear el puerro en piezas de un dedo de grosor; pelar las zanahorias, el nabo y la chirivía, y trocear en piezas similares. Cortar la manzana en gajos no muy pequeños, sin pelar y desechando el corazón. Repartir todo en la fuente, añadiendo los ajos enteros y sin pelar.





Cortar las mandarinas enteras (solo una si es muy grande) en rodajas finas, retirando posibles huesos, y poner por encima del pollo. Salpimentar y añadir más hierbas provenzales. Exprimir otras mandarinas para obtener el zumo y batir con el de limón, el aceite, el vino, la salsa de soja y la miel.





Repartir esta salsa por encima de la fuente y hornear 5 minutos. Bajar la temperatura a 180ºC y continuar la cocción durante unos 40-45 minutos más, o hasta que esté el pollo bien crujiente por fuera y jugoso por dentro. Se puede salsear con los jugos de la fuente de vez en cuando.

