PERIODISMO: Darvinson Rojas hace públicas las historias de periodistas.

Prensa. Darvinson Rojas.

El periodista Darvinson Rojas muestra, a través de su canal en YouTube, los testimonios de comunicadores sociales que dieron cobertura a hechos que conmocionaron a la población o que generó en ellos un impacto en lo personal o profesional.





Rojas contó que los periodistas acostumbran a compartir anécdotas que los ciudadanos no conocen y con estos videos busca hacerlas públicas. «En alguna reunión, en una pauta de trabajo, siempre sale la pregunta “¿Recuerdas cuando…?” Pero es algo que queda entre periodistas y personas conocidas», resaltó.





«La idea es que la gente vea que las notas que en su momento observaron en la televisión, escucharon por radio, leyeron en un periódico o en una página web, tienen su historia. ¿Cómo se enteraron los periodistas del suceso?, ¿Cómo lo vivieron?, ¿Cómo lo trabajaron? Quiero que la gente conozca las respuestas a esas preguntas y otras», puntualizó.





Un video de una situación de rehén registrada el año 1998 en la población de Cúa, en el estado Miranda, fue la inspiración de Rojas para iniciar el proyecto.





«Cada cierto tiempo se hace viral en las redes sociales. Vemos a una mujer en una calle que es sometida por un hombre que luego muere por un disparo en una acción policial. Me hice muchas preguntas cuando vi ese material, que además fue transmitido por un canal de televisión nacional, algo que ahora no ocurre. Contacté a la periodista y al camarógrafo que estuvieron ese día y me pareció fascinante la historia de cada uno, de cómo lo vivieron en lo personal y en lo profesional».





Darvinson Rojas invitó a los venezolanos a ver los videos que están publicados en su canal en YouTube (youtube.com/darvinsonrojas/) para que conozcan los detalles de las coberturas periodísticas.

A continuación alguno de los trabajos publicados:

El "secuestro" de Cúa https://youtu.be/glOGf5NhiHI

Las imágenes del 4 de febrero de 1992 https://youtu.be/lNzb1SAhqgQ

Una noche en el cementerio https://youtu.be/k-mmlnILOeg

La tragedia de Las Tejerías https://youtu.be/89hya90pSHU

El doble crimen cometido por Cibell Naime https://youtu.be/v3jJ7NV4Zt0

La tragedia de Vargas https://youtu.be/mZR5-ztufBM

La tragedia de Tacoa https://youtu.be/2Yg9HH2ucW0

La sentencia a Carlos Andrés Pérez https://youtu.be/8FUN2NIR5CM

La tragedia de la Panamericana https://youtu.be/rYpqTgBnGGU

La muerte de Mónica Spear https://youtu.be/yKyhHADanQQ

El triple crimen de Mamera https://youtu.be/oHhfVCdcGIA

Los presos carbonizados en La Planta https://youtu.be/CKbEhjJ0IdU





