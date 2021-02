APURE: Actividad deportiva en Guasdualito municipio Páez. Alto Apure.

En las comunidades se está haciendo el trabajo.

Informó: Edgar Caña Vocero de Deporte de la Comunidad del Barrio Táchira Municipio Páez del Edo Apure de la Actividad que estará realizando Hoy en la Denominada Cancha Deportiva Edgar Caña del I Torneo Relámpago de Futsala Categoría Libre Con La Participación de 16 Equipos que dará Inicio a Partir de las 6pm con la Inauguración de los Equipo Agencia Prosrvi JJ2 Vs Barra Vieja se realizara 4 Partidos para 8 Equipos y el día martes 22 de Febrero del año en curso 4 Partidos más para buscar los 8 Mejores Equipo del certamen recordando que será Eliminación Directa para tirar la gran Final el día Viernes 25 de febrero en Horario de las 6 y 30pm.





Asimismo, dijo Edgar Caña Organizador conjuntamente con la Familia Jara del 7mo Torneo Relámpago de Micro Fútbol 7 Categoría Libre COPA: TUPAMARO en las Instalaciones de la Cancha Deportiva Recreativa LA SABANA con la Participación de 28 Equipos de la comunidad realizando 4 Grupos de 7 Donde pasaran los 4 Mejores de Cada Grupo.





Por último darle la gracias a Dios y aquellas personas dolientes del deporte en Páez en tiempos de Pandemia y Situación Económica del País Masificando Planificando con lo poco que se cuenta pero con la misma Convicción Aptitud Entrega Pasión Ganas y Amor al Fútbol en Guasdualito Legado que no me canso de Decirlo Todas Las Enseñanzas Formación Educación Humildad Responsabilidad Trabajo Ética y Valores enseñado por mi Padre en Vida a él Todo lo Aprendido desde Mis 6 años Hasta el día de hoy que me ha hecho Entender que el Amor de Padres No tiene Precio y que aquellos que lo tienen en vida Compartirlo, Amarlo y Aprovecharlos hasta que mi Dios lo Permita en esta Tierra.

