Postales Senderos de Apure: Nueva obra sin nombre con letrero de: APURE con fauna llanera en entrada a San Fernando.

Prensa. Senderos de Apure.net.

En la foto se observa en la entrada de San Fernando por Boulevard o Paseo Libertador donde hay espacio que no se le ha colocado nombre y donde está un letrero que dice; “APURE” y ahí también se encuentran varias figuras de nuestra fauna llanera. Uno de los motivos de esta obra es de manera turística y fotografía. Muy buena la iniciativa pero recomendamos desde Senderos de Apure mayor reforzamiento de esta obra para embellecerla un poco más.





Sin embargo, de fondo se encuentra la obra de Alejandro Colina donde denominada; “La Fuente a la Abundancia”, donde además hay dos monumentos de dicha obra; una es el “Monumento a la Bandera” y la otra es el “Hombre a Caballo”. Además de un lado se encuentra otra obra arquitectónica como lo es; “El Palacio de los Barbaritos”. Es de acotar, que la Villa de San Fernando cumplirá 233 años este domingo 28 de febrero de 2021, donde pueden adquirir el Ebook: Yo Amo Apure para que conozcan su historia.





Cabe destacar, que el Ebook o Libro Digital; “Yo Amo Apure”, se aclara que esta obra no se llama; Redoma de los Caimanes y tampoco la figura ecuestre; no es Pedro Camejo o Negro Primero. Si no se llama “El Hombre a Caballo”, en representación de los “LLANEROS” en la guerra de Independencia. Asimismo, esta estatua ecuestre su figura no tiene los rasgos físicos de Negro Primero o Pedro Camejo. Es de resaltar, que el único monumento de Negro Primero en San Fernando esta su plaza en la calle municipal donde esta una plaza que lleva su nombre y un busto con los rasgos físicos de Pedro Camejo. Mayor información en el Ebook Yo Amo Apure la venta en su PDF en Web Senderos de Apure o WhatsApp: 0424-3620132.

Fuente y Foto: Eduardo Galindo Peña.

Crédito del Ebook o Libro Digital; ”Yo Amo Apure”.

Coautorías: Historiador Adán Galindo y Periodista Eduardo Galindo Peña.

Editado y Publicado de manera Independiente febrero de 2021.

Información de venta del Libro Digital en Web: Senderos de Apure.

