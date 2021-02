ARTISTA: El cantante venezolano Igor Correa integra el jurado del “I Concurso Internacional Canto Latino 2021”

Prensa. Cresta Metalica

El actor y cantante venezolano, Igor Correa, actualmente está trabajando como parte de un distinguido panel internacional de músicos que conforman el jurado del “I Concurso Internacional Canto Latino 2021”. Se trata de un Cyber Challenge que cuenta con más de 80 cantantes de todo el mundo, incluido EEUU, Rusia, Europa y Latinoamérica. El jurado incluye también a Warren Jones, uno de los mejores pianistas del mundo. Se trata de uno de los primeros certámenes que se enfocan únicamente en el repertorio latinoamericano del canon clásico.





El evento también cuenta con una categoría para canciones folclóricas y populares como pasillos, bolero, merengue, tango, etc. Los cantantes interpretarán las canciones clásicas en formato de concierto. El objetivo del evento es que los cantantes promuevan, adopten e interpreten la herencia musical de Centroamérica, Suramérica y el Caribe al más alto nivel.





“Para mí es un gran honor, precisamente por lo importante que es preservar y seguir conservando la presentación de este tipo de repertorio que forma parte de nuestra cultura. Como venezolano para mí es muy importante ayudar a promover la música venezolana y latinoamericana en general, sea en el formato clásico o en el canto popular”, expresó Igor Correa.





Las semifinales se llevan a cabo actualmente y culminan el 20 de febrero. El “I Concurso Internacional Canto Latino 2021” es organizado por la Fundación Cultural Armonía, una organización sin fines de lucro que nace en Quito el 23 de septiembre de 2011 con el objetivo de impulsar proyectos educativos y socio-culturales, promoviendo el intercambio de experiencias en todos los ámbitos del arte, la educación y la investigación en Latinoamérica. También por Vocals Consort y cuenta con el apoyo de la Fundación Casa de la Música.





Vale recordar que Igor Correa forma parte de la agrupación vocal Williamson Voices, la cual estuvo nominada al Grammy y con la cual grabó tres álbumes: Silence Into Light, que se ubicó en los primeros lugares de la categoría clásicas de la Billboard; también Hole in the Sky, y Missa Carolae, que ocuparon la primera posición en las listas clásicas de Amazon y en las listas de música clásica de la cartelera Billboard.





El venezolano agregó que recientemente formó parte del Concierto Contigo Latinx, en coproducido con la Fundación Cultural Armonía: “Es una serie internacional de conciertos de la Fundación Cultural Armonía y The Vocalis Consort para la promoción del Repertorio Latinoamericano. Reunió a artistas de más de 8 países diferentes como Asia, América del Norte, América del Sur y El Caribe. Se presentaron destacados artistas de pasadas ediciones, los cuales son músicos de prestigio y conservacionistas de canciones latinoamericanas en todo el mundo.”





Correa cuenta con una exitosa trayectoria internacional: como miembro de Williamson Voices se presentó en el Museo Metropolitano de Nueva York y realizó una gira por Inglaterra. Con el Coro Sinfónico de Westminster cantó bajo la batuta de Yannick Nézet-Séguin y Sir Simon Rattle junto a la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, la Filarmónica de Berlín y la Filarmónica de Nueva York, en el Carnegie Hall y el Kimmel Center. Recientemente participó en “The Mile Long Opera”, una biografía sobre la ciudad de Nueva York, que fue reseñada por The New York Times. En Venezuela, cantó con la Schola Cantorum como parte de La Schola Juvenil de Venezuela con la dirección de Alberto Grau y María Guinand.

