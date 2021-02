ARTISTAS: Eddy Marcano incursiona en el Country Music de la mano de Lauren Conklin.

Ambos violinistas planean realizar un concierto vía streaming y hasta en grabar un disco juntos

El violinista venezolano Eddy Marcano, icono del folklore musical de Venezuela, sigue rompiendo paradigmas y ahora decide experimentar en el Country Music de EEUU, de la mano de su colega norteamericana, la violinista Lauren Conklin, en un nuevo video, donde ambos interpretan la obra Limerock, de autor desconocido en versión moderna con arreglo de Mark O’Connor y Yo-Yo Ma, un tema al más puro estilo del folklore tradicional estadounidense, para el cual, el maestro Marcano tuvo que practicar con mucha dedicación y así lograr adaptarse al sonido de este estilo popular de la cultura del sur de Estados Unidos.





Marcano, conocido internacionalmente como embajador de la música tradicional venezolana y por ser un consumado solista de las orquestas sinfónicas, en el pasado había incursionado exitosamente en el tango, el jazz, el pop latino, el flamenco y hasta en el rock, ahora incursiona en el country music.





El nuevo video se puede apreciar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Vuwjd0yJtp4

El video del primer intercambio con la versión joropo de “El Diablo Suelto” se encuentra disponible en: https://youtu.be/wAOHM1GCufY

“Me emocioné cuando el video se publicó, para mí es un honor tener esta alianza con una gran violinista, como lo es Lauren Conklin, quien tiene un feeling especial, orgánico, honesto y sincero. Cuando ella abordó la música venezolana en el primer video lo hizo con un gran respeto, con dedicación y una atención especial en hacerlo de la mejor manera, acercándose al estilo de nuestro joropo. Ahora me tocó a mí y fue un reto abordar la corriente del country music de los Estados Unidos, con la orientación que ella me propuso, que no es el estilo que acostumbro tocar, pero estoy acostumbrado a asumir los retos con responsabilidad y me preparé con el mismo cariño que ella le puso a la música venezolana”, expresó Eddy Marcan





Por su parte Lauren Conklin comentó: “¡Qué alegría grabar este dueto con el virtuoso Eddy Marcano, uno de mis violinistas favoritos! Nos presentó un amigo común, el periodista Roberto Palmitesta, quien sugirió que hiciéramos una serie de duetos de intercambio cultural. La primera fue la versión en joropo venezolano del tema “El Diablo Suelto”, y luego seleccioné una melodía típica de violín estadounidense para que la trabajáramos juntos. Elegí este arreglo de la pieza “Limerock”, de Mark O’Connor y Yo-Yo Ma, porque pensé que realmente mostraría el hermoso tono limpio de Eddy en los registros más altos y sus cambios. Gracias Eddy por hacer este divertido proyecto conmigo, ¡disfruté mucho aprendiendo algo de música venezolana y también por poder compartir una de mis melodías de violín favoritas contigo!”





Todo comenzó a finales de 2019, cuando el periodista Roberto Palmitesta, propuso a sus amigos, Lauren y Eddy, que intercambiaran estilos musicales, ya que se habían vuelto muy amigos. Surgió la idea de grabar videos y el primero fue lanzado en julio de 2020, en el cual, la oriunda de Nashville, Tennessee, estrella del country music, se arriesgó a tocar joropo guiada por el ídolo de la isla de Margarita, interpretando juntos una versión de El Diablo Suelto, original de Heraclio Fernández en versión para dos violines siguiendo el arreglo para flautas de Omar Acosta, que del valse se transformó en joropo. De esta forma la artista norteamericana experimentó con los ritmos venezolanos; luego quedaría el segundo paso, el cual ambos acaban de dar estrenando este nuevo video.





“El resultado es increíble, es una combinación super bonita, con muchos colores, veo el video y siento que tengo toda mi vida tocando con Lauren, porque hay un feeling muy especial musicalmente hablando, me siento cómodo con ella y también feliz de seguir tocando a pesar de las dificultades de la pandemia, pero esta es la prueba que los artistas podemos unirnos, sin importar las fronteras físicas o del idioma y las circunstancia, lo importante es que nos unamos y esta es una prueba de alianza entre dos violinistas que representan culturas distintas, para hacer buena música y así presentarla como la mejor medicina a sus seguidores. Espero seguir haciendo música con Lauren, inclusive que podamos grabar un disco juntos y hasta hacer un concierto digital, luego cuando pase la pandemia, será en vivo”, agregó Marcano.





